Neues italienisches Restaurant eröffnet am Grazer Hauptbahnhof
Nachdem Anfang April Indie Burger geschlossen hat, wurde an einem neuen Konzept im Hotel Daniel gearbeitet. Jetzt ist es so weit: Das neue Restaurant hat eröffnet.
In der Grazer Sporgasse gingen die Lichter aus: Denn INDIE BURGER hat mit 1. April geschlossen. Doch lange blieb es nicht ruhig – denn Florian Weitzer hat bereits an einem neuen Gastro-Konzept für das Hotel Daniel gearbeitet. Mehr dazu hier: Gastro-Aus in der Sporgasse: INDIE BURGER sperrt zu.
„Grazie Roma fühlt sich sofort nach Italien an“
Und jetzt am Dienstag, 2. Juni 2026, war es soweit. Im Hotel Daniel am Hauptbahnhof hat das Restaurant „Grazie Roma“ nun eröffnet. Es soll ein Treffpunkt für Italienfans und eine Hommage an Rom sein. Im Mittelpunkt steht dabei die Pizza Romana – knusprig, dünn und ohne Rand – sowie klassische römische Pasta-Gerichte wie Cacio e Pepe und Carbonara. Ergänzt wird das Angebot durch Supplì, Polpette in Tomatensauce, Maritozzi sowie einen Espresso aus einer Italo-Röstung. „Grazie Roma fühlt sich sofort nach Italien an: Eine knusprige Pizza, ein Espresso an der Bar, der Duft von frischem Teig“, heißt es in einem Statement.
Ein Stück Rom in Graz
Gemeinsam mit der Wiener Pizzapionierin Maria Fuchs haben Astrid und Florian Weitzer ein Stück Rom nach Graz geholt. Das Konzept setzt auf Pizza, Pasta und starke Produkte sowie auf ein reduziertes, handwerkliches Verständnis von Küche.