Neues Radweg-TUXI ist ab sofort in Graz unterwegs

In Graz startet ein neues Gefährt für alle, die nachts nicht nur von A nach B wollen: Das TUXI fährt am Radweg, kostet ab 6 Euro und setzt auf Erlebnis statt klassisches Taxi.

In Graz rollt ab Mittwoch, dem 3. Juni, etwas Neues über die Radwege: das TUXI. Es ist ein elektrisch unterstütztes Personentransportrad und wurde speziell dafür entwickelt, Menschen am Radweg mitzunehmen. Platz ist für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder – je nach Gewicht. Auch wenn das Gefährt auf den ersten Blick recht stattlich wirkt: Mit 86 Zentimetern Breite bleibt es unter der wichtigen Ein-Meter-Grenze für Radwege.

Kein Taxi-Ersatz

Das TUXI will nicht mit dem klassischen Taxi-Gewerbe konkurrieren. Stattdessen geht es um eine Fahrt mit Erlebnisfaktor. Wer einsteigt, sitzt nicht einfach still im Fahrzeug, sondern einander gegenüber. So wird aus der kurzen Strecke schnell ein kleiner Ausflug mit Plaudern, Schauen und Schmunzeln.

Suchen statt rufen

Ganz gewöhnlich bestellen kannst du das TUXI nicht. Das System funktioniert nach dem Motto „catch me if you can“: Du kannst die TUXIs suchen oder per Live-Tracking auf der Homepage verfolgen. Später soll das auch über die TUXI-App möglich sein. Unterwegs sind die Fahrzeuge maximal wetter- und bedarfsabhängig von Mittwoch bis Samstag zwischen 20 und 4 Uhr.

©CityTuk Service Center | Bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder können mitfahren.

Günstige Zonen

Für Kurzstrecken gibt es zwei Zonen. In Zone I – Innere Stadt, Lendviertel, Griesviertel und Univiertel – kostet die Fahrt 6 Euro inklusive Umsatzsteuer. In Zone II, also in den Bezirken II bis VI, sind es 11 Euro. Wer das TUXI exklusiv buchen möchte, zahlt online 44 Euro für eine halbe Stunde, 77 Euro für eine Stunde oder 333 Euro für einen Abend mit fünf Stunden.

Gratis zum Start

Zum offiziellen Start gibt es auch eine kleine Aktion: Am Freitag, 5. Juni, und Samstag, 6. Juni, sind alle Fahrten ins P.P.C. in der Neubaugasse gratis. Dafür muss der Fahrgast die TUXI-Kutscherin oder den TUXI-Kutscher mit den Worten „good music for good people“ begrüßen. In Kürze soll außerdem die „TUXI TOUR Graz“ starten – eine Rundfahrt durch die Grazer Innenstadt, die fast zur Gänze am Radweg verläuft.