Geco Festival bringt zwei Top-Speaker nach Graz

In Graz geht das Geco Festival nächste Woche in die heiße Phase: Bei freiem Eintritt warten faire Mode, Kinderprogramm und spannende Gespräche rund um Konsum und Klimakrise.

Das Geco Festival, kurz für „Grazer Eco Festival“, startet nächste Woche mit vielen Programmpunkten in die heiße Phase. In Graz dreht sich dabei alles um nachhaltige Themen, die mitten im Alltag ankommen. Besucher können sich unter anderem auf einen Fair Fashion Markt freuen. Auch für Kinder ist etwas dabei: Beim Jonglierworkshop können sie selbst aktiv werden.

Bewusster konsumieren

Ein besonderer Programmpunkt wartet am Freitag, dem 12. Juni, auf der Murinsel. Ab 19.30 Uhr spricht dort Nunu Kaller, Autorin und Aktivistin für nachhaltigen Konsum. Ihr Thema lautet: „Warum konsumieren wir – und wie konsumieren wir?“. Mit Humor und Ehrlichkeit will sie Menschen dazu anregen, genauer hinzuschauen, was sie kaufen und warum sie es tun.

Klimakrise im Fokus

Am Sonntag, dem 14. Juni, geht es dann im Meerscheinschlössl Graz weiter. Ab 19 Uhr spricht Karim El-Gawhary über „Soziale & politische Auswirkungen der Klimakrise im Nahen Osten“. Damit rückt das Festival ein Thema in den Mittelpunkt, das weit über den eigenen Alltag hinausgeht, aber trotzdem viele Menschen betrifft.