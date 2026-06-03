12. FINE CRIME FESTIVAL lockt Krimi-Fans in die Region Graz

Von 13. bis 19. Juni 2026 wird es in Graz und mehreren Gemeinden rundherum spannend: Das Internationale FINE CRIME FESTIVAL findet zum 12. Mal statt.

Ein bisschen Grusel, viel Spannung und der Spaß am Mitraten: Genau das macht das Internationale FINE CRIME FESTIVAL aus. Heuer geht das Festival von 13. bis 19. Juni 2026 bereits zum 12. Mal über die Bühne. Inzwischen zählt es zu den größten und publikumswirksamsten Literaturfestivals Österreichs. Auch die Erlebnisregion Graz ist wieder mit dabei.

©Niki Schreinlechner/Finecrime Das Internationale FINE CRIME FESTIVAL bringt von 13. bis 19. Juni 2026 Spannungsliteratur in die Erlebnisregion Graz.

Elf steirische Gemeinden mit dabei

Besonders freut sich die Tourismusregion darüber, dass heuer wieder zahlreiche Tourismusgemeinden vertreten sind. Insgesamt elf Gemeinden aus der Erlebnisregion Graz geben der Spannungsliteratur eine Bühne. Mit dabei sind Feldkirchen bei Graz mit Colin Hadler, Frohnleiten mit franzobel, Geistthal-Södingberg mit Claudia Rossbacher und Gratwein-Straßengel mit Gudrun Wieser. Auch Köflach mit Beate Maly, Lieboch mit Lenz Koppelstätter aus Südtirol und Maria Lankowitz mit Benjamin Cors aus Deutschland sind Teil des Programms.

Graz als Herzstück

Weitere Schauplätze in der Region sind St. Bartholomä mit Robert Preis, Thal mit Tatjana Kruse und Voitsberg mit Manfred Baumann. Robert Preis ist nicht nur Autor, sondern auch Mitbegründer des Festivals. Graz selbst bildet mit dem Festivalzentrum auf der Murinsel das Herzstück des FINE CRIME FESTIVALS. Dort sind besonders viele Veranstaltungen geplant.

©Niki Schreinlechner/Finecrime Festivalgründer Robert Preis und Niki Schreinlechner laden gemeinsam mit der Erlebnisregion Graz zum FINE CRIME FESTIVAL ein.

Einladung zum Entdecken

Die Erlebnisregion Graz ist Partner dieses besonderen Festivals. Gemeinsam mit den beiden Gründern Robert Preis und Mediendesigner Niki Schreinlechner lädt sie dazu ein, die Region während des Festivals zu entdecken und zu erleben. Das gesamte Programm ist online unter www.finecrime.com zu finden.