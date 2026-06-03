Nächster Neuzugang fix: Clay Hanus unterschreibt in Graz

Die Moser Medical Graz99ers verstärken ihre Defensive mit einem spannenden Neuzugang aus Nordamerika: Clay Hanus wechselt nach Graz und soll dort als offensivstarker Verteidiger neue Akzente setzen.

Der 25-jährige US-Amerikaner gilt als echter „Rohdiamant“ und bringt beeindruckende Statistiken mit in die Steiermark. Besonders in der kanadischen Universitätsliga USports überzeugte Hanus mit 121 Scorerpunkten in 100 Spielen für die Mount Royal University in Calgary und wurde dort unter anderem als Spieler des Jahres sowie MVP ausgezeichnet. Auch in der WHL bei den Portland Winterhawks hinterließ er als offensiver Verteidiger mit 80 Punkten in einer Saison bleibenden Eindruck.

GRAZ99ERS HOLEN Shooting-Star aus Nordamerika

Zuletzt war Clay Hanus unter anderem in der ECHL aktiv und stand bereits früh auf dem Radar europäischer Klubs. Nun folgt der nächste Schritt seiner Karriere in Graz. Sportdirektor Philipp Pinter zeigt sich überzeugt vom Neuzugang und lobt insbesondere dessen Offensivinstinkt und Entwicklungspotenzial. Hanus selbst freut sich auf die neue Aufgabe in Österreich und auf die Atmosphäre in Graz – mit dem klaren Ziel, mit den 99ers um Titel mitzuspielen.