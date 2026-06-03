Kosmetik, Körperpflege und Co.: NORMAL eröffnet Filiale in Seiersberg

Der dänische Einzelhändler NORMAL erweitert sein Filialnetz in Österreich und eröffnet Mitte Juni einen neuen Standort in der Shopping City Seiersberg.

Der dänische Einzelhändler NORMAL setzt seine Expansion in Österreich fort und eröffnet am 18. Juni einen neuen Store in der Shopping City Seiersberg in Graz. Mit dem Standort in der Steiermark betreibt das Unternehmen bereits seine vierte Filiale in Österreich.

NORMAL startet mit neuem Standort in der Steiermark

Auf einer Verkaufsfläche von rund 416 Quadratmetern wird das für NORMAL typische Sortiment aus den Bereichen Körperpflege, Kosmetik, Snacks und Getränke angeboten. Neben bekannten Marken finden sich auch exklusive Produkte sowie regelmäßig wechselnde Neuheiten im Sortiment. Neben bekannten Marken gibt es wöchentlich rund 100 neue Produkte und überraschende Neuheiten zu entdecken. Zur Eröffnung sind mehrere Aktionen für Besucher geplant. Unter anderem werden Giveaways verteilt und Gewinnspiele veranstaltet. Die neue Filiale öffnet am Eröffnungstag von 9 bis 19.30 Uhr ihre Türen.

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Großer Ansturm bei Eröffnung in Wien

Auch in Wien eröffnete die dänische Ketter heuer bereits eine Filiale. Der Andrang war groß. „Die Warteschlange begann bereits einige Stunden vor der Eröffnung und reichte bis nach draußen. Seitdem erleben wir einen durchgehenden Strom an glücklichen und begeisterten Kund:innen“, berichtet das Team rückblickend auf die Eröffnung im Donau Zentrum.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 16:03 Uhr aktualisiert