Straßenbahn kollidiert mit Müllabfuhr: Unfall in der Merangasse

Ein Unfall im Bereich Reiterkaserne/Merangasse sorgte für Einschränkungen im Straßenbahnverkehr. Die Linien 1, 7 und 17 sind betroffen. Laut ersten Informationen soll eine Straßenbahn mit einem Müllwagen kollidiert sein.

Nach einem Unfall im Bereich Reiterkaserne/Merangasse kam es Mittwochnachmittag zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr der Graz Linien.

Nach einem Unfall im Bereich Reiterkaserne/Merangasse kam es Mittwochnachmittag zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr der Graz Linien.

Nach einem Unfall im Bereich Reiterkaserne/Merangasse kam es Mittwochnachmittag zu Einschränkungen im Straßenbahnverkehr der Graz Linien. Betroffen waren die Linien 1, 7 und 17, die nicht mehr bis zum Hilmteich beziehungsweise zum LKH verkehren können. Um die Verbindung aufrechtzuerhalten, haben die Graz Linien einen Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Straßenbahn kollidiert mit Müllabfuhr

Laut ersten Informationen soll in dem Bereich eine Straßenbahn mit einer Müllabfuhr kollidiert sein. So soll das Fahrzeug eine ganze Reihe von Bim-Fenstern herausgerissen haben, wie ein User auf der Instagramseite grazwellness den Vorfall schildert. Verletzte soll es zum Glück keine geben. Zum genauen Unfallhergang gibt es offiziell noch keine Informationen. Der Öffi-Verkehr dürfte mittlerweile laut Holding Graz wieder nach Fahrplan weiterlaufen. Weitere Informationen folgen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.06.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert