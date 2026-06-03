Bei einem Benefiz-Karaoke-Abend im Volkshaus Graz wurde nicht nur gesungen, sondern auch für den guten Zweck gesammelt. Durch zahlreiche Spenden kam ein Betrag zusammen, der nun an die Krebshilfe Steiermark übergeben wurde.

Ein Abend voller Musik, guter Stimmung und großem Engagement: Beim Benefiz-Karaoke im Volkshaus Graz wurde nicht nur mit großer Begeisterung gesungen, sondern auch großzügig gespendet. Viele kleine und große Beiträge haben gezeigt, wie viel man gemeinsam bewegen kann. Insgesamt konnten so 1.200 Euro gesammelt werden, die nun offiziell von Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler und Stadtrat Robert Krotzer an Birgit Jungwirth von der Krebshilfe Steiermark übergeben wurden.

Singen für den guten Zweck

Eine Krebsdiagnose zieht Betroffenen und ihren Angehörigen oft den Boden unter den Füßen weg. In dieser Ausnahmesituation gibt die Krebshilfe Halt. Mit Informationen, Beratung und Hilfe – und das völlig kostenlos. „Dass wir diese wichtige Arbeit mit dem Erlös unseres Benefiz-Karaokes unterstützen können, freut mich sehr. Es zeigt, wie viel möglich ist, wenn Menschen zusammenkommen und Verantwortung füreinander übernehmen“, betont KPÖ-Klubobfrau Claudia Klimt-Weithaler. Die Organisatoren bedanken sich bei allen Mitwirkenden und Spender für ihren Einsatz und weisen darauf hin, dass die Krebshilfe Steiermark auch weiterhin auf Unterstützung angewiesen ist.