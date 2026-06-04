Auswärtsspiel in Ungarn: Giants treffen auf Enthroners

Die Graz Giants treten in der Austrian Football League auswärts bei den Fehérvár Enthroners an: "Für uns wird es ein Test sein, wie schnell wir uns von der Niederlage gegen die Dragons erholen können."

Am kommenden Wochenende wartet auf die Graz Giants die nächste wichtige Aufgabe in der Austrian Football League. Die Steirer gastieren bei den Fehérvár Enthroners, Kickoff ist um 19 Uhr im First Field in Székesfehérvár. Die Ausgangslage spricht auf den ersten Blick für die Giants: Mit einer Bilanz von vier Siegen und drei Niederlagen belegt das Team aktuell Rang vier der Tabelle. Die Enthroners rangieren mit zwei Siegen und fünf Niederlagen auf Platz sieben und damit auf dem vorletzten Tabellenrang. Doch die Gastgeber befinden sich zuletzt im Aufwind. Nach mehreren knappen Niederlagen zu Saisonbeginn konnten die Ungarn ihre vergangenen beiden Spiele gewinnen und haben damit neues Selbstvertrauen getankt.

„Für uns wird es ein Test sein…“

Bereits einmal standen sich beide Teams in dieser Saison gegenüber. Damals setzten sich die Giants vor heimischem Publikum deutlich mit 31:8 durch. „Fehérvár hat seine ersten beiden Siege in Folge geholt, nachdem sie viele Spiele davor sehr eng verloren haben. Für uns wird es ein Test sein, wie schnell wir uns von der Niederlage gegen die Dragons erholen können. Wir werden abermals unsere volle Leistung abrufen müssen, damit wir dieses Spiel für uns entscheiden können“, betont Giants Head Coach Stefan Pokorny. Für die Giants geht es darum, nach der Niederlage gegen die Dragons wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. Die Voraussetzungen für ein spannendes Duell in Fehérvár sind damit gegeben. Kickoff im First Field ist am Samstag um 19 Uhr.