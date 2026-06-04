Zigarette dürfte Balkonbrand ausgelöst haben

Am Mittwochabend, dem 3. Juni 2026, kam es in Vasoldsberg (Bezirk Graz-Umgebung) zu einem Balkonbrand bei einem Einfamilienhaus. Gegen 19.15 Uhr bemerkte ein Zeuge Rauch an dem Haus in der Kreuzstraße. Er reagierte sofort und verständigte den Hauseigentümer. Der Eigentümer befand sich zu diesem Zeitpunkt in einer benachbarten Werkstatt. Gemeinsam mit einem weiteren Zeugen versuchte er, den Brand mit mehreren Feuerlöschern einzudämmen. Kurz darauf rückten die alarmierten Feuerwehren Vasoldsberg, Hausmannstätten und Laßnitzhöhe aus. Sie konnten den Brand schließlich vollständig löschen. Verletzt wurde dabei niemand. Der 48-jährige Hauseigentümer und ein Zeuge wurden vom Österreichischen Roten Kreuz erstversorgt. Beide hatten Rauch eingeatmet.

Zigarette dürfte Brand ausgelöst haben

Nach bisherigen Ermittlungen dürfte eine Zigarette den Brand ausgelöst haben. Diese soll von der 18-jährigen Tochter des Hauseigentümers geraucht und danach in einem Aschenbecher am Balkon entsorgt worden sein. „Die Ermittlungen deuten derzeit darauf hin, dass die glosende Zigarette als Zündquelle in Betracht kommt“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Doch wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Landespolizeidirektion Steiermark hält fest: „Die Ermittlungen zum Brandhergang sind noch nicht abgeschlossen.“