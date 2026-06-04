Nach Gold-Diebstahl: Flucht endet kurz hinter der österreichischen Grenze

In Werndorf sind zwei Männer in ein Wohnhaus eingebrochen. Als die Besitzerin sie überraschte, flüchteten sie Richtung Slowenien. Die steirische Polizei stoppte sie bei Šentilj.

Die steirische Polizei stoppte die mutmaßlichen Einbrecher nach ihrer Flucht kurz hinter der Grenze bei Šentilj.

Die steirische Polizei stoppte die mutmaßlichen Einbrecher nach ihrer Flucht kurz hinter der Grenze bei Šentilj.

Am Mittwochnachmittag, dem 3. Juni 2026, kam es in Werndorf im Bezirk Graz-Umgebung zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Zwei Männer im Alter von 42 und 24 Jahren verschafften sich gegen 12.15 Uhr Zutritt. Laut Landespolizeidirektion Steiermark geschah das „durch gewaltsames Aufbrechen eines Schlafzimmerfensters“. Im Haus durchsuchten die beiden Männer mehrere Räume. Dabei stahlen sie Goldschmuck sowie Goldmünzen im Gesamtwert von mehreren tausend Euro.

Besitzerin überrascht sie

Während des Einbruchs wurden die Tatverdächtigen von der Hausbesitzerin überrascht. Danach flüchteten die Männer mit einem Fahrzeug in Richtung Slowenien. Die Polizei spricht von einer „grenzüberschreitenden Alarmfahndung im österreichisch-slowenischen Staatsgebiet“. Mehrere Polizeistreifen beteiligten sich an der Fahndung. Diese führte rasch zur Festnahme der beiden kroatischen Staatsbürger.

Bei Šentilj gestoppt

Gestoppt wurden die Männer etwa einen Kilometer nach der österreichisch-slowenischen Grenze bei Šentilj. Die Anhaltung erfolgte durch Kräfte der Polizeiinspektion Spielfeld. Laut Polizei war der Lenker des Fahrzeuges „bei starkem Reiseverkehr rasant in Richtung Süden“ geflüchtet. Bei den Männern wurde laut Polizei außerdem „offensichtliches Diebesgut“ sichergestellt.

LKA ermittelt weiter

Die Tatverdächtigen wurden vorerst den slowenischen Behörden übergeben. Sie befinden sich in Haft. Gegen die beiden Männer wurde ein europäischer Haftbefehl erteilt. Die Landespolizeidirektion Steiermark hält dazu fest: „Das Landeskriminalamt (LKA) Steiermark hat die weiteren Ermittlungen übernommen.“