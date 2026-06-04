46. Augartenfest: Neue Bühne und großes Jubiläum

Am 20. Juni wird der Grazer Augarten wieder zum großen Treffpunkt: Beim 46. Augartenfest warten Musik, Sport, Kulinarik und erstmals eine eigene Kinderfreunde-Bühne.

Ab 12 Uhr startet am 20. Juni 2026 das 46. Augartenfest im Grazer Augarten. Auch heuer stehen Vielfalt, Gemeinschaft und gelebte Grazer Festkultur im Mittelpunkt. Der Eintritt bleibt frei, der Zugang ist konsumfrei möglich. Damit soll das Fest ein offener Ort für alle Grazer bleiben.

Jubiläum auf Bühne

Ein besonderer Programmpunkt ist heuer das Jubiläum „25 Jahre Soundportal-Bühne“. Soundportal ist damit seit einem Vierteljahrhundert Teil des Augartenfestes. Auf der Bühne stehen DUB FX & Woodnote, Velvet Wasted, Ankathie Koi, Baits, Ansa Sauermann, The Burning Flags und die Soundportal DJ Teams. Soundportal-Geschäftsführer Dietmar Tschmelak sagt dazu: „Für Soundportal ist das ein ganz besonderes Jubiläum. Seit 25 Jahren sind wir Teil des Augartenfestes. Die Zusammenarbeit mit dem Verein Vorwärts Jakomini war immer von gegenseitigem Vertrauen und großer Qualität geprägt.“

©5 Minuten | Impressionen vom Augartenfest 2025: Schon im Vorjahr wurde der Grazer Augarten zum Treffpunkt für Musik, Kulinarik und gemeinsame Stunden im Park.

Kinder im Fokus

Neu ist heuer die Kinderfreunde Steiermark-Bühne. Sie richtet sich besonders an die jüngsten Grazerinnen und Grazer sowie an ihre Familien. Am Programm stehen Heavysaurus, das Quasi-Quasar-Theater, Zauberer Gabriel, die DSG Cheerleader und der Spielbus. Wolfgang Moitzi betont: „Die Kinderfreunde Jakomini waren bereits 1979 Mitveranstalter des ersten Augartenfestes. Umso mehr freut es uns, heuer wieder mit einer eigenen Bühne und einem abwechslungsreichen Familienprogramm vertreten zu sein. Besonders stolz sind wir darauf, mit Heavysaurus einen echten Top-Act engagiert zu haben, welcher ansonsten ganze Hallen füllt, und das bei freiem Eintritt für die Grazer Kinder und Familien“.

©zVg Beim Pressetermin präsentierten Gunther Wenzl, Wolfgang Moitzi, Dietmar Tschmelak und Patrick Trabi das Programm des 46. Augartenfestes.

Sport und Stände

Auch abseits der Bühnen gibt es viel zu entdecken. Am Sportcampus ist wieder das Bewegungsland Steiermark vertreten. Dort können Besucherinnen und Besucher mehr als 30 Sportarten kennenlernen. Das reicht von Ballsportarten über Kampfsport bis hin zu Gymnastik- und Bewegungsangeboten für alle Altersgruppen. Dazu kommen rund 30 Stände mit Kulinarik, Mode, Kinderangeboten und internationalem Flair, darunter Ausstellerinnen und Aussteller aus Slowenien, Afrika und Indien.

Viel Arbeit dahinter

Damit im Augarten alles klappt, braucht es viel Vorbereitung. Mehrere hundert Meter Stromkabel werden verlegt, 250 Biertischgarnituren aufgebaut und ein Strombedarf von über 200 Kilowatt koordiniert. Rund 30 Personen sind fünf Tage lang mit Auf-, Um- und Abbau beschäftigt. Besonders schwierig ist jedes Jahr, den Augarten innerhalb eines Tages wieder vollständig in seinen ursprünglichen Zustand zu bringen. Vereinsobmann Patrick Trabi sagt: „Es wird von Jahr zu Jahr schwieriger, ein gemeinnütziges Fest mit freiem Eintritt und konsumfreiem Zugang zu organisieren. Das Augartenfest soll bewusst ein offener Ort für alle Grazerinnen und Grazer bleiben.“