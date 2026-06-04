Fellows Ride in Graz setzt Zeichen für psychische Gesundheit

Hunderte Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer setzten beim Fellows Ride in Graz ein sichtbares Zeichen für psychische Gesundheit. Die Benefiz-Ausfahrt macht auf Depressionen aufmerksam und sammelte Spenden für einen guten Zweck.

Mit dem Fellows Ride haben am Freitag zahlreiche Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in Graz ein sichtbares Zeichen für psychische Gesundheit und gegen die Stigmatisierung von Depressionen gesetzt. Die gemeinsame Ausfahrt führte vom Grazer Hauptplatz bis zum Red Bull Ring und war Teil der Initiative „Du bist nicht allein“. Bereits vor dem Start stand der Austausch zwischen Betroffenen, Angehörigen und Unterstützerinnen und Unterstützern im Mittelpunkt. Ziel der Veranstaltung war es, das Bewusstsein für psychische Erkrankungen zu stärken und Menschen dazu zu ermutigen, offen über ihre Belastungen zu sprechen.

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Gemeinsam am Motorrad unterwegs für psychische Gesundheit

Neben der gemeinsamen Ausfahrt wurden auch Spenden für den Verein WEiL – Weiter im Leben gesammelt, der Menschen in schwierigen Lebenssituationen unterstützt. Der Fellows Ride findet mittlerweile regelmäßig in Graz statt und verbindet die Leidenschaft fürs Motorradfahren mit gesellschaftlichem Engagement. Die Botschaft dabei ist klar: Niemand soll mit psychischen Problemen alleine bleiben müssen.