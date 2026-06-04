Demenzwegweiser 3.0 in Graz: Alle Hilfsangebote auf einen Blick

In der Steiermark leben derzeit rund 21.000 Menschen mit Demenz. Aufgrund der demografischen Entwicklung wird ihre Zahl bis 2050 voraussichtlich auf mehr als 35.000 ansteigen. Hinter jeder Erkrankung stehen meist Angehörige, die Betreuung organisieren, unterstützen und Verantwortung übernehmen. Der neue Demenz-Wegweiser Graz bündelt deshalb wichtige aktuelle Informationen und neue Anlaufstellen. Er soll Betroffenen und ihren Familien Orientierung in einer oft herausfordernden Lebenssituation bieten.

Orientierung statt Suchbewegungen

Die nun vorliegende aktualisierte Auflage informiert über Demenzformen und Warnsignale, Diagnosemöglichkeiten, Gedächtnisambulanzen, Therapieangebote, Prävention, mobile Dienste, Tageszentren, Pflegeangebote sowie rechtliche und finanzielle Fragen. Ziel ist es, bestehende Unterstützungsangebote sichtbar zu machen und den Zugang zu Hilfe zu erleichtern. „Eine Demenzdiagnose verändert das Leben von einem Tag auf den anderen. Viele Betroffene und Angehörige wissen zunächst nicht, an wen sie sich wenden können. Genau hier setzt der Demenz-Wegweiser an. Er schafft Orientierung, macht bestehende Angebote sichtbar und hilft dabei, rasch die passende Unterstützung zu finden. Niemand sollte in dieser Situation allein gelassen werden“, betont Gesundheits- und Pflegestadtrat Robert Krotzer (KPÖ). Claudia Knopper von der Steirischen Alzheimerhilfe ergänzt: „Viele Angehörige erleben nach einer Demenzdiagnose zunächst Verunsicherung. Oft beginnt eine belastende Suche nach Informationen, Beratung und konkreter Unterstützung. Der Wegweiser zeigt auf einen Blick, welche Angebote es in Graz gibt und an wen man sich wenden kann. Niemand soll sich allein durch das System kämpfen müssen.“

Frühe Diagnose gewinnt an Bedeutung

Ein Schwerpunkt der neuen Auflage liegt auf der Bedeutung einer frühen Diagnose. Neue Entwicklungen bei der Behandlung der Alzheimer-Demenz zeigen, wie wichtig eine rechtzeitige Abklärung geworden ist. Der Wegweiser informiert über Diagnosemöglichkeiten, Gedächtnisambulanzen und aktuelle Therapieansätze. Gleichzeitig rücken Prävention, Bewegung, soziale Kontakte und gesellschaftliche Teilhabe stärker in den Mittelpunkt. Der Demenz-Wegweiser Graz erscheint in seiner dritten Auflage und kann kostenlos bezogen werden. Er ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zahlreicher Organisationen und Fachpersonen im Netzwerk „vergissdeinnicht – Demenzhilfe“, das Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen in Graz unterstützt.