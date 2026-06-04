Rätselrallye durch Graz: Kinder gehen auf Entdeckungstour

Zum Jubiläumsjahr „35 Jahre Fratz Graz“ und anlässlich des Weltspieltags 2026 erwartet Kinder in Graz ein besonderes Mitmach-Highlight: eine Rätselrallye durch die Innenstadt, die Spiel, Abenteuer und Entdeckerlust verbindet.

Die Rätselrallye kann am 11. Juni 2026 – dem Weltspieltag – zwischen 9 und 15 Uhr im Joanneumsviertel abgeholt werden.

Die Rätselrallye kann am 11. Juni 2026 – dem Weltspieltag – zwischen 9 und 15 Uhr im Joanneumsviertel abgeholt werden.

Bei der spielerischen Tour durch das Stadtzentrum begeben sich junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf Spurensuche und entdecken dabei Fabelwesen, Ritter, Tiere und viele weitere versteckte Überraschungen. Zwischendurch sorgen kleine Spielstationen für zusätzliche Abwechslung und Bewegung.

Start am Weltspieltag im Joanneumsviertel

Die Rätselrallye kann am 11. Juni 2026 – dem Weltspieltag – zwischen 9 und 15 Uhr im Joanneumsviertel abgeholt werden. Vor Ort stehen zudem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Fratz Graz bereit und begleiten einzelne Stationen mit zusätzlichen „Sonderaufgaben“. Wer das richtige Lösungswort findet, kann außerdem am Gewinnspiel teilnehmen: Einfach das Lösungswort gemeinsam mit Name, Alter und Adresse per E-Mail an office@fratz-graz.at senden. Unter allen Einsendungen werden einmal jährlich Sachpreise verlost.

Rallye auch danach verfügbar Auch über den Weltspieltag hinaus bleibt das Angebot bestehen. Der Rätselbogen kann ab dem 11. Juni kostenlos an mehreren Stellen in Graz abgeholt werden, darunter: Graz Tourismus, Herrengasse 16

Amt für Jugend und Familie, Kaiserfeldgasse 25

Abenteuerspielplatz Afritschgarten, Gabelsbergerstraße 22

Fratz Graz, Karmeliterplatz 2

Kreative Mitmachaktion im Joanneumsviertel

Begleitend zur Rätselrallye entsteht im Joanneumsviertel vom 1. bis 12. Juni 2026 eine große „Riesenmalwand“. Unterstützt von der Firma Ankünder wird diese gemeinsam mit Kindern zum Motto „Freiräume für Kinder(t)räume“ gestaltet. Interessierte können sich zur Mitgestaltung unter office@fratz-graz.at anmelden.