Mord- und Vergewaltigungsverdacht: Festnahme in Graz

Monatelang wurde europaweit nach einem 38-jährigen Mann gesucht. Nun klickten in Graz die Handschellen: Der Verdächtige wurde wegen schwerster Gewaltverbrechen, u.a. vorsätzlicher Tötung und Vergewaltigung gesucht.

Ihm werden in Ungarn schwere Straftaten vorgeworfen, darunter vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung und schwere Körperverletzung. Jetzt wurde er in Graz gefasst.

Ihm werden in Ungarn schwere Straftaten vorgeworfen, darunter vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung und schwere Körperverletzung. Jetzt wurde er in Graz gefasst.

Ein europaweit gesuchter Mann ist Anfang Juni in Graz festgenommen worden. Der 38-jährige ungarische Staatsbürger wurde aufgrund eines Europäischen Haftbefehls gesucht. Ihm werden in Ungarn schwere Straftaten vorgeworfen, darunter vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung und schwere Körperverletzung. Die Festnahme erfolgte nach monatelangen Ermittlungen durch das Landeskriminalamt Tirol.

Fahndung führte nach Graz

Bereits seit Ende Oktober 2025 lief die internationale Fahndung nach dem Mann. Seit Dezember des Vorjahres hatten Ermittler des Landeskriminalamts Tirol intensiv an dem Fall gearbeitet. In enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck, dem Landeskriminalamt München sowie weiteren Behörden gelang es schließlich, den Aufenthaltsort des Verdächtigen auszuforschen. Die Spur führte die Ermittler schließlich nach Graz.

Festnahme trotz falscher Identität

Am 2. Juni 2026 erfolgte gegen 21 Uhr der Zugriff durch Beamte des Landeskriminalamts Tirol in der steirischen Landeshauptstadt. Laut Polizei versuchte der Mann zunächst, seine wahre Identität zu verschleiern und gab falsche Personaldaten an. Die Ermittler ließen sich davon jedoch nicht täuschen. Anhand eines Fingerabdruckabgleichs konnte der Verdächtige eindeutig als jener Mann identifiziert werden, nach dem europaweit gesucht wurde.

Verdächtiger sitzt in Graz-Jakomini

Nach seiner Festnahme wurde der 38-Jährige einvernommen und anschließend in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete die sogenannte Übergabehaft an. Damit werden die rechtlichen Schritte für eine mögliche Auslieferung an die ungarischen Behörden vorbereitet.

Schwere Vorwürfe gegen den 38-Jährigen

Welche Details den Ermittlungen in Ungarn zugrunde liegen, wurde von den Behörden bislang nicht bekannt gegeben. Fest steht jedoch, dass gegen den Mann wegen des Verdachts auf vorsätzliche Tötung, Vergewaltigung und schwere Körperverletzung ermittelt wird. Mit der Festnahme in Graz konnte eine monatelange internationale Fahndung erfolgreich beendet werden. Die weiteren Schritte liegen nun bei den zuständigen Justizbehörden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 11:06 Uhr aktualisiert