„Aus unserer Stadt nicht wegzudenken“: Graz erhöht Explosiv-Förderung

Das Grazer Jugend- und Kulturzentrum Explosiv kämpft nach dem Wegfall von Landesförderungen um seine Zukunft. Nun springt die Stadt Graz ein und stellt zusätzliche Mittel bereit, um den Fortbestand der Einrichtung abzusichern.

Das Jugend- und Kulturzentrum Explosiv zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Treffpunkten für junge Menschen und zur festen Größe der alternativen Kulturszene in Graz. Nachdem Förderungen des Landes Steiermark weggefallen sind, stand die Einrichtung zuletzt vor finanziellen Herausforderungen. Nun kommt Unterstützung von der Stadt Graz. Der Grazer Stadtsenat hat am Donnerstag zusätzliche Fördermittel beschlossen. Insgesamt erhält das Explosiv nun 75.000 Euro aus städtischen Mitteln.

©KPÖ/Julia Prassl Neben den bereits zugesagten 50.000 Euro aus dem Kulturbudget stellte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) weitere 25.000 Euro aus ihrem Ressortbudget zur Verfügung.

Stadt stellt zusätzliche 25.000 Euro bereit

Neben den bereits zugesagten 50.000 Euro aus dem Kulturbudget stellte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) weitere 25.000 Euro aus ihrem Ressortbudget zur Verfügung. Damit soll der Weiterbetrieb der Einrichtung am Bahnhofsgürtel abgesichert werden.

Seit Jahrzehnten wichtiger Treffpunkt für Jugendliche

Das Explosiv wurde 1988 gegründet und entwickelte sich in den vergangenen Jahrzehnten weit über ein klassisches Jugendzentrum hinaus. Heute gilt die Einrichtung als wichtiger Veranstaltungsort für die Grazer Musikszene und bietet insbesondere jungen Bands eine Bühne. Gleichzeitig ist das Zentrum ein Ort, an dem Jugendliche und junge Erwachsene ihre Freizeit verbringen können, unabhängig von Konsumzwang oder Eintrittskosten. Neben Konzerten und Kulturveranstaltungen stehen auch gemeinsame Aktivitäten, Workshops und soziale Angebote auf dem Programm.

„Aus unserer Stadt nicht wegzudenken“

Für Bürgermeisterin Elke Kahr ist die Unterstützung des Explosiv ein wichtiges Signal. „Das Explosiv ist aus unserer Stadt nicht wegzudenken. Es erfüllt eine ganz wichtige Aufgabe für viele junge Menschen in unserer Stadt und ist gleichzeitig ein Veranstaltungsort, der in den Jahrzehnten seines Bestehens unzähligen Bands eine Bühne gegeben hat“, betont Kahr. Weiter erklärt sie: „Deshalb habe ich mich bemüht, das Team rund um René Molnar so gut es geht zu unterstützen.“ Mit der zusätzlichen Förderung soll nicht nur ein bedeutender Kulturstandort erhalten bleiben, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt für junge Menschen in Graz.