Graz-Wahl: In jedem zweiten Bezirk führt eine Frau die Grünen an

Knapp drei Wochen vor der Gemeinderats- und Bezirksratswahl in Graz setzen die Grünen ein deutliches Zeichen: In der Hälfte aller Bezirke wird die Partei von Frauen angeführt. Insgesamt treten mehr als 200 Kandidaten an.

Die Grazer Grünen gehen mit mehr als 200 Kandidatinnen und Kandidaten in die Bezirksratswahl am 28. Juni. Dabei hebt die Partei vor allem einen Punkt hervor: In der Hälfte aller Grazer Bezirke werden die Listen von Frauen angeführt.

Die Grazer Grünen gehen mit mehr als 200 Kandidatinnen und Kandidaten in die Bezirksratswahl am 28. Juni. Dabei hebt die Partei vor allem einen Punkt hervor: In der Hälfte aller Grazer Bezirke werden die Listen von Frauen angeführt.

Die Grazer Grünen gehen mit mehr als 200 Kandidatinnen und Kandidaten in die Bezirksratswahl am 28. Juni. Dabei hebt die Partei vor allem einen Punkt hervor: In der Hälfte aller Grazer Bezirke werden die Listen von Frauen angeführt. Nach eigenen Angaben nehmen die Grünen damit eine Vorreiterrolle bei der politischen Repräsentation von Frauen ein.

Frauen führen jede zweite Bezirksliste an

Während in vielen politischen Gremien Männer weiterhin die Mehrheit stellen, setzen die Grünen in Graz bewusst auf weibliche Führungskräfte. Laut Partei werden in acht der 17 Grazer Bezirke die Bezirksratslisten von Frauen angeführt. Für Geschäftsführer Timon Scheuer ist das nicht nur ein parteiinternes Thema, sondern auch eine demokratiepolitische Frage. „Noch immer sind Frauen in der Politik in der Minderheit, weil sie bis heute gegen veraltete Rollenbilder und Barrieren ankämpfen müssen“, erklärt Scheuer. Gleichzeitig brauche es Frauen in politischen Funktionen, „die ihre Lebensrealität direkt in Parlamente einbringen“.

Seitenhieb auf andere Parteien

Mit Blick auf die politische Konkurrenz spart Scheuer nicht mit Kritik. Er wünsche sich auch von anderen Parteien künftig stärkere Bemühungen um mehr Frauen in Spitzenpositionen. „Wenn bei einer Partei mehr Männer mit dem Namen Peter als Frauen insgesamt an der Spitze stehen, dann klingt das nach vorigem Jahrhundert“, so Scheuer.

Bezirksratswahl spielt wichtige Rolle

Für die Grünen hat die Bezirksratswahl heuer einen besonderen Stellenwert. Die Partei betont ihre Präsenz in den Stadtteilen und verweist auf zahlreiche Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern in den vergangenen Monaten. Dabei seien Anliegen direkt aus den Bezirken gesammelt und in politische Entscheidungen eingebracht worden.

Fokus auf Lebensqualität in den Stadtteilen

Inhaltlich setzen die Grünen bei der Wahl auf Themen wie Verkehrsberuhigung, mehr Grünflächen, sichere Geh- und Radwege, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs sowie eine bessere Nahversorgung in den Stadtvierteln. Unter dem Motto „Grün statt Grau“ wollen die Grünen ihre Position in den Grazer Bezirksräten verteidigen und weiter ausbauen.