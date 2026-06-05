5000 Euro Strafe? Neuer Lärm-Blitzer in Graz spaltet die Politik

Ein in Graz entwickeltes Messsystem könnte künftig gezielt gegen lärmende Autos und Motorräder vorgehen. Während Befürworter auf mehr Ruhe in Wohngebieten hoffen, gibt es Kritik an den rechtlichen Rahmenbedingungen.

Aufheulende Motoren, laute Auspuffanlagen und nächtliche Fahrten durch Wohngebiete sorgen immer wieder für Beschwerden. Nun könnte eine in Graz entwickelte Technologie künftig dabei helfen, besonders laute Fahrzeuge gezielt aus dem Verkehr zu ziehen. Ein sogenannter „Lärm-Blitzer“, entwickelt von Joanneum Research, sorgt derzeit nicht nur bei Verkehrsexperten, sondern auch in der Politik für intensive Diskussionen.

Technologie misst die Lautstärke vorbeifahrender Fahrzeuge

Das System funktioniert ähnlich wie ein klassischer Radar. Statt der Geschwindigkeit misst die Anlage jedoch den Lärmpegel vorbeifahrender Fahrzeuge. Ziel ist es, auffallend laute Autos und Motorräder rascher zu identifizieren und Kontrollen gezielter durchführen zu können. In einer späteren Ausbaustufe soll das System sogar Kennzeichen erfassen können. Bereits in Salzburg wurde die Technologie in einem Testbetrieb erprobt.

Grüne wollen Pilotprojekt in Graz

Nun könnte Graz selbst zum nächsten Teststandort werden. Die Grazer Grünen sprechen sich für einen Pilotversuch in der Landeshauptstadt aus. Gemeinderat Tristan Ammerer sieht in der Technologie eine Chance, die Lebensqualität in stark belasteten Wohngebieten zu verbessern. „Wenn wir bereits die technische Möglichkeit haben, gezielt gegen solche Lärmerregung vorzugehen, dann sollten wir sie auch nutzen“, betont Ammerer, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Als mögliche Einsatzorte nennt die Partei unter anderem die Triester Straße, die St. Peter Hauptstraße und die Grabenstraße.

©Stadt Graz/Fischer Gemeinderat Tristan Ammerer sieht in der Technologie eine Chance, die Lebensqualität in stark belasteten Wohngebieten zu verbessern.

Land verweist auf fehlende Rechtsgrundlage

Die Begeisterung wird auf Landesebene allerdings gebremst. Verkehrslandesrätin Claudia Holzer verweist darauf, dass sich die Technologie derzeit noch in einer Entwicklungs- und Testphase befindet. Zudem fehle aktuell eine rechtliche Grundlage für den Einsatz solcher Geräte. Weder die Straßenverkehrsordnung noch andere Gesetze würden derzeit einen automatisierten Einsatz von Lärm-Blitzern ermöglichen. „Die Erkenntnisse aus den Testphasen sind zunächst abzuwarten“, heißt es aus dem Büro der Landesrätin.

©Land Steiermark/Binder Verkehrslandesrätin Claudia Holzer verweist darauf, dass sich die Technologie derzeit noch in einer Entwicklungs- und Testphase befindet.

Schon heute drohen hohe Strafen

Ganz ohne Konsequenzen bleibt übermäßiger Fahrzeuglärm allerdings auch jetzt nicht. In der Steiermark führen Polizei und Experten bereits regelmäßig Kontrollen durch. Dabei wird der Geräuschpegel direkt am Fahrzeug gemessen und mit den eingetragenen Werten im Zulassungsschein verglichen. Je nach Ausmaß der Überschreitung drohen Verwaltungsstrafen, technische Überprüfungen oder sogar die Abnahme der Kennzeichen. Laut Landessicherheitsgesetz können bei besonders störendem Lärm Strafen von bis zu 500 Euro verhängt werden. In schweren Fällen sind sogar Geldstrafen von bis zu 5.000 Euro möglich.