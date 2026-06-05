Neuer Food-Hotspot: Asia-Lokal im Grazer Univiertel eröffnet

Im Grazer Univiertel gibt es ab sofort eine neue Adresse für Fans der asiatischen Küche. Das Restaurant „Meet“ hat in der Heinrichstraße eröffnet und setzt auf eine Mischung aus Sushi, Wok-Gerichten und günstigen Bowl-Angeboten.

Die Gastronomieszene im Grazer Univiertel bekommt Zuwachs: Mit „Meet“ hat in der Heinrichstraße 29 ein neues Asia-Restaurant seine Türen geöffnet. Das Lokal richtet sich nicht nur an Studierende, sondern an alle, die Lust auf asiatische Spezialitäten, frische Bowls und Sushi haben.

Große Auswahl von Sushi bis Wok

Auf der Speisekarte finden sich zahlreiche Klassiker der asiatischen Küche. Gäste können zwischen verschiedenen Sushi- und Maki-Variationen wählen oder sich für warme Gerichte aus dem Wok entscheiden. Auch bei den Vorspeisen bietet das neue Lokal eine breite Auswahl. Von Frühlingsrollen bis hin zu Hummerchips stehen mehrere beliebte Snacks zur Verfügung. Besonders praktisch für den schnellen Hunger: Direkt am Buffet können Besucher ihre Wok-Bowl auswählen. Angeboten werden eine kleine Bowl um 7,90 Euro sowie eine große Bowl um 8,90 Euro. Eine Suppe ist bei beiden Varianten bereits im Preis enthalten.