Neues Kinderbuch soll Gesundheitsbewusstsein in Graz stärken

Mit einem neuen Kinderbuch wollen die Ärztekammer Steiermark und die Stadt Graz schon die Jüngsten für Gesundheitsthemen begeistern. Rund 20.000 Exemplare werden heuer in Grazer Kinderkrippen und Kindergärten verteilt.

Mit einem neuen Kinderbuch wollen die Ärztekammer Steiermark und die Stadt Graz schon früh Gesundheitsbewusstsein fördern. Das Projekt „Vier Wohlfühl-Wunder“ soll Kinder in Krippen und Kindergärten spielerisch an Themen wie Bewegung, Ernährung und Körperbewusstsein heranführen. Rund 20.000 Exemplare werden heuer in Graz verteilt, zusätzlich kommt das Buch auch bei Vorsorgeuntersuchungen in Kinder- und Jugendordinationen zum Einsatz. Ziel ist es, Gesundheitsthemen kindgerecht zu vermitteln und gleichzeitig Eltern stärker einzubinden.

©Conny Leitgeb ©Conny Leitgeb

Hinter dem Konzept steht ein interdisziplinäres Team aus Medizinerinnen und Medizinern sowie Pädagogik-Expertinnen und -Experten. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Verbindung von medizinischem Wissen mit einer kindgerechten Erzählform, unter anderem durch eine tierische Hauptfigur, die als Vermittler dient. Vertreter der Ärztekammer und der Stadt Graz betonen, dass Gesundheitsbildung bereits im frühen Kindesalter beginnen müsse. Kinder, die spielerisch an einen gesunden Lebensstil herangeführt werden, würden langfristig davon profitieren – sowohl körperlich als auch in ihrer persönlichen Entwicklung. Auch wissenschaftliche Begleitung bestätigt den Ansatz: Vorlesen und gemeinsames Betrachten von Büchern könne Kindern helfen, zur Ruhe zu kommen und ihre Konzentrationsfähigkeit zu stärken.