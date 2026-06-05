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Polizeieinsatz in Graz: „Bitte das Gebiet aktuell meiden“
In Graz läuft aktuell ein Polizeieinsatz mit zivilen und Streifenwagen. Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung.
Aktuell kommt es im Grazer Stadtgebiet zu einem Polizeieinsatz. Wie die Instragram-Seite „Grazwellness“ berichtet wird darum gebeten das Gebiet zu meiden. Neben den zahlreichen Polizeiautos sind auch zivile Fahrzeuge im Einsatz. Seitens der Landespolizeidirektion Steiermark wurde der Einsatz gegenüber 5 Minuten bestätigt, die Ursache ist noch unklar, allerdings wird erläutert, dass „keine Gefahr für die Bevölkerung“ besteht. Weitere Informationen folgen.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 17:20 Uhr aktualisiert
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