Großeinsatz in Elisabethinergasse: Grazer schießt auf Eindringlinge

Ein Streit um Geldschulden dürfte Auslöser für den Großeinsatz in Graz gewesen sein: Nachdem zwei Männer eine Wohnungstür eintraten, fielen Schüsse. Nun liegen neue Details vor.

Wie berichtet kam es am Freitagnachmittag zu einem Großeinsatz in der Elisabethinergasse in Graz-Gries, ein Verdächtiger wurde festgenommen. Zunächst ging die Polizei von einem Raubversuch aus, am Samstag in der Früh gab sie nun nähere Informationen zu dem Einsatz bekannt.

Tür aufgetreten – dann kommt Gasdruckpistole zum Einsatz

Gegen 16.30 Uhr am 5. Juni drangen ein 42-Jähriger und ein 33-Jähriger (beide aus Graz) in die Wohnung eines 40-Jährigen in der Elisabethinergasse ein. Dabei gingen sie nicht zimperlich vor. Nach Angaben der Polizei traten sie die Tür ein. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass der Grund Geldschulden des 40-Jährigen gegenüber einer 32-jährigen Bekannten sind. Der 40-Jährige griff nach einer Gasdruckpistole, die er illegalerweise hatte, und schoss damit in Richtung der beiden Eindringenden, die dadurch im Gesichtsbereich leicht verletzt wurden.

Cobra im Einsatz, Elisabethinergasse gesperrt

Diese Schüsse wurden von Passanten angezeigt, was einen polizeilichen Großeinsatz unter Beteiligung zahlreicher Streifen auslöste. Die Elisabethinergasse wurde gesperrt und auch die Cobra stand im Einsatz. Glücklicherweise konnten alle beteiligten Personen konnten rasch von den Einsatzkräften gesichert werden. „Der 42-Jährige und der 33-Jährige wurden zur Versorgung ihrer Wunden in das LKH Graz gebracht und im Anschluss über Weisung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Nach Abschluss der Erhebungen werden alle Beteiligten angezeigt“, so die Polizei abschließend.

Verunsicherung in der Nachbarschaft

Anrainer schildern gegenüber 5 Minuten die dramatischen Szenen in der Elisabethinergasse: „Ich war gerade auf dem Weg nach Hause, als ich das große Polizeiaufgebot gesehen habe. Zuerst dachte ich, es handle sich nur um einen Stau. Als ich dann hörte, dass es ein Großeinsatz ist und die Straße gemieden werden soll, waren wir alle sehr beunruhigt. Ich bin zu meiner Nachbarin gegangen. Sie erzählte mir, dass sie sich nicht einmal getraut hat, aus dem Fenster zu schauen. Da war uns klar, dass etwas Gröberes passiert sein muss.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 07:05 Uhr aktualisiert