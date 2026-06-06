Nächster Parteiausschluss vor der Graz-Wahl: Jetzt trifft es die NEOS

Die Grazer Neos haben die Jakomini-Bezirksrätin Tamara Altottersbach aus der Partei ausgeschlossen. Als Grund nennt die Partei „parteischädigendes Verhalten“. Die Kommunalpolitikerin selbst schweigt zu den Vorwürfen.

Bei den Grazer Neos kommt es wenige Monate vor den Bezirksratswahlen zu einem personellen Knalleffekt. Die bisherige Bezirksrätin Tamara Altottersbach wurde aus der Partei ausgeschlossen. Die Landesorganisation bestätigt den Schritt und begründet ihn mit „parteischädigendem Verhalten“.

Ausschluss durch Bundesparteivorstand beschlossen

Wie die steirischen Neos mitteilen, wurde der Parteiausschluss durch den Bundesparteivorstand beschlossen. Landesgeschäftsführerin Lena Berner bestätigte den Vorgang gegenüber mehreren Medien und verwies auf interne Abläufe innerhalb der Partei. Die betroffene Bezirksrätin vertritt die Neos derzeit im Bezirk Jakomini. Zu den Vorwürfen wollte sie sich zuletzt nicht öffentlich äußern.

Streit um Vorbereitung der Bezirksratswahl

Hintergrund der Auseinandersetzung dürfte die Erstellung der Kandidatenliste für die bevorstehende Bezirksratswahl in Graz sein, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Innerhalb der Partei soll es unterschiedliche Erwartungen hinsichtlich der Listenplätze gegeben haben. Nach Informationen aus Parteikreisen erreichte Altottersbach bei einem internen Auswahlverfahren nicht die von ihr angestrebte Spitzenposition. Stattdessen wurde sie auf einem hinteren Listenplatz gereiht.

Partei spricht von organisatorischen Problemen

Der konkrete Vorwurf des „parteischädigenden Verhaltens“ steht laut Neos mit den Vorbereitungen für die Wahl in Zusammenhang. Parteien benötigen für einen Wahlantritt entweder die Unterstützung aktiver Mandatare oder entsprechende Unterstützungserklärungen aus der Bevölkerung. Nach Angaben der Landesorganisation habe man kurzfristig zusätzliche Unterstützungserklärungen sammeln müssen. Dies habe zu organisatorischen Herausforderungen geführt. Der Grazer Neos-Spitzenkandidat Philipp Pointner sieht den internen Auswahlprozess als korrekt abgewickelt. Der Ablauf sei statutenkonform erfolgt, erklärte er. Alle Kandidaten müssten sich denselben parteiinternen Regeln stellen.

Zahlreiche Ausschlüsse vor der Wahl

Kurz vor der Grazer Gemeinderatswahl am 28. Juni reiht sich der Ausschluss bei den Neos in eine Serie parteiinterner Konflikte ein. Erst Mitte Mai sorgte die FPÖ Graz für Schlagzeilen, nachdem die beiden stellvertretenden Stadtparteiobleute Bernhard Dohr und Fabian Gutschreiter aus der Partei ausgeschlossen worden waren. Besonders brisant: Dohr verlor dadurch auch seinen aussichtsreichen Listenplatz für die Gemeinderatswahl. Die FPÖ begründete den Schritt mit „systematischer Illoyalität“ und parteischädigendem Verhalten. Konkrete Details zu den Vorwürfen wurden jedoch nicht öffentlich gemacht, 5 Minuten hat berichtet. Damit stehen wenige Wochen vor der Wahl gleich zwei Grazer Parteien wegen interner Machtkämpfe und Ausschlüsse im Fokus der Öffentlichkeit.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 07:30 Uhr aktualisiert