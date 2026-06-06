Nach 47 Jahren: Traditionsgeschäft in Grazer Sporgasse schließt für immer

Die Sporgasse erlebt derzeit einen besonderen Moment des Wandels. Nach fast fünf Jahrzehnten schließt ein bekanntes Schmuckgeschäft seine Türen, genau dort wo jetzt ein Zettel mit den Worten „Danke für 47 Jahre Treue" hängt.

Wer in den vergangenen Jahrzehnten durch die Grazer Sporgasse schlenderte, kam an diesem Geschäft kaum vorbei. Nun ist endgültig Schluss: Das Schmuckgeschäft „Il Bijoux“ hat seine Türen geschlossen und hinterlässt damit eine Lücke in einer der bekanntesten Einkaufsstraßen der Grazer Altstadt, 5 Minuten hat bereits berichtet: Schließung in Graz: Dieses Geschäft verabschiedet sich für immer. An der Eingangstür erinnert nur noch ein kurzer Satz an die lange Geschichte des Unternehmens: „Danke für 47 Jahre Treue!“ Für viele Stammkunden dürfte diese Botschaft mit zahlreichen Erinnerungen verbunden sein.

Beliebte Adresse für besonderen Schmuck

Das Geschäft in der Sporgasse 26 war über Jahrzehnte hinweg eine feste Größe in der Grazer Innenstadt. Sowohl Einheimische als auch Besucher wurden dort auf der Suche nach außergewöhnlichen Schmuckstücken fündig. Abseits großer Ketten setzte das Geschäft auf individuelle Auswahl und persönliche Beratung. Die Schließung markiert damit nicht nur das Ende eines Unternehmens, sondern auch das Ende eines kleinen Stücks Grazer Innenstadtgeschichte.