Auszeichnung in Graz: Das sind die schönsten Vorgärten des Jahres

Graz hat die schönsten gründerzeitlichen Vorgärten des Jahres 2026 ausgezeichnet. Die prämierten Grünflächen zeigen, wie wichtig entsiegelte und bepflanzte Flächen für Klima, Artenvielfalt und Nachbarschaft sind.

In Graz wurden auch heuer wieder die schönsten gründerzeitlichen Vorgärten ausgezeichnet. Die Prämierung zeigt, wie wertvoll begrünte Flächen vor historischen Gebäuden für das Stadtklima, die Artenvielfalt und das Zusammenleben im Grätzel sind. „Gerade in dicht verbauten Stadtteilen können entsiegelte und bepflanzte Vorgärten einen spürbaren Unterschied machen“, heißt es seitens Stadt Graz.

Vorgärten als Klima-Helfer

Bei der diesjährigen Preisverleihung wurde betont, wie wichtig diese grünen Bereiche für Graz sind. Entsiegelte Flächen tragen dazu bei, Hitze zu reduzieren und das Wohlbefinden in der Nachbarschaft zu erhöhen. Auch für die Biodiversität spielen die Vorgärten eine wichtige Rolle. Werden sie mit blühenden Pflanzen, Sträuchern, Totholz, Nistkästen oder Insektenhotels gestaltet, können sie zu kleinen Lebensräumen mitten in der Stadt werden. Aneinandergereiht bilden sie sogenannte Trittsteinbiotope und damit ein wertvolles grünes Netz.

Diese Vorgärten wurden ausgezeichnet

Die feierliche Preisverleihung übernahm Zeynep Aygan Romaner. Ausgezeichnet wurden mehrere Vorgärten rund um das Margaretenbad, wo engagierte Bewohner ihre Grünflächen liebevoll pflegen und nach historischen sowie ökologischen Kriterien gestalten. Der erste Platz ging an den Vorgarten in der Wastlergasse 10 von Familie Wesener. Platz 2 erhielt der Grätzeltreff der Grätzelinitiative Margaretenbad in der Wastlergasse 2. Den dritten Platz belegte der Vorgarten in der Grillparzerstraße 4 von Jördis Tornquist. Die drei Hauptpreisträger erhielten das Buch „Vorgärten. Innenhöfe. Graz“ sowie eine Auszeichnungs-Plakette.

©Stadt Graz/ Foto Fischer Der erste Platz ging an den Vorgarten in der Wastlergasse 10 von Familie Wesener.

Anerkennungspreise für Geidorf

Alle Anerkennungspreise gingen heuer an Projekte im Bezirk Geidorf. Besonders hervorgehoben wurde der Vorgarten des Margaretenbades in der Grillparzerstraße 10. Obwohl dieser keinem gründerzeitlichen Gebäude zugeordnet ist, gilt er als gelungenes Beispiel für Entsiegelung und Begrünung. Weitere Anerkennungspreise gingen an die Mozartgasse 10, die Goethestraße 43, die Heinrichstraße 54 und die Humboldtstraße 28. Die Teilnehmer erhielten unterschiedliche Beerensträucher, die künftig in den Vorgärten gepflanzt werden können.

Förderung für mehr Grün in Graz

Wer selbst einen Vorgarten begrünen oder versiegelte Flächen umgestalten möchte, kann dafür Förderungen der Stadt Graz beantragen. Unterstützt werden unter anderem gründerzeitliche Vorgärten in der Altstadtschutzzone, Entsiegelungen auf allen Flächen sowie Baumpflanzungen.