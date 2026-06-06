Bagels statt Leerstand: Grazer Sporgasse bekommt neues Lokal

Die Grazer City bekommt kulinarischen Zuwachs. In der Sporgasse eröffnet noch im Juni ein neues Lokal, das sich von klassischen Cafés abheben will. Im Mittelpunkt stehen Bagels, Kaffee und ein New Yorker Konzept.

Nach Monaten des Leerstands zieht in eine prominente Geschäftsfläche der Grazer Innenstadt wieder Leben ein. In der Sporgasse entsteht derzeit ein neues Lokal, das internationale Großstadtatmosphäre in die Altstadt bringen möchte. Mit „Paddy’s Coffee & Bagel Club“ setzt Betreiber Patrick Hierhold auf ein Konzept, das in Graz bislang eher selten zu finden ist.

Bagels stehen im Mittelpunkt

Das Herzstück des neuen Lokals sind Bagels, das aus den USA bekannte ringförmige Hefegebäck, das sowohl süß als auch herzhaft gefüllt werden kann, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Die Gäste dürfen sich auf verschiedene Varianten freuen, die frisch zubereitet werden. Ergänzt wird das Angebot durch Kaffeespezialitäten und kreative Dessertkreationen.

Inspiration aus New York

Das Konzept orientiert sich laut Betreiber an internationalen Vorbildern. Vor allem die New Yorker Café- und Streetfood-Kultur soll sich im neuen Lokal widerspiegeln. Der Fokus liegt dabei auf modernen Snacks, unkomplizierter Atmosphäre und Produkten, die sich auch für einen schnellen Besuch in der Mittagspause oder beim Stadtbummel eignen. Die Eröffnung sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil die betroffene Geschäftsfläche zuletzt ungenutzt war. Mit dem neuen Gastro-Angebot wird eine weitere Lücke in einer der bekanntesten Einkaufsstraßen der Grazer Altstadt geschlossen. Bis zur Eröffnung Mitte Juni laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Schon in wenigen Wochen sollen die ersten Gäste Platz nehmen können.