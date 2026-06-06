Notstand bei den VinziWerken: Freiwillige Helfer dringend gesucht

Die ersten Sommertage der vergangenen Wochen haben viele Menschen bereits in den Urlaub gelockt. Die VinziWerke spüren das besonders, viele freiwillige Mitarbeiter sind derzeit nicht da.

Das spüren auch die VinziWerke Österreich: Viele freiwillige Mitarbeiter verreisen in den kommenden Monaten, zahlreiche Dienste bleiben unbesetzt. Dabei sind die Einrichtungen gerade in Zeiten extremer Temperaturen besonders gefragt. Wer in diesem Sommer etwas Sinnvolles tun und neue Erfahrungen sammeln möchte, ist bei den VinziWerken genau richtig. Freiwillige werden dringend gesucht.

Notschlafstellen auch im Sommer enorm wichtig

Während viele Menschen ihre freien Tage genießen, laufen die Einrichtungen der VinziWerke Österreich ununterbrochen weiter. Gerade in den Sommermonaten sind die Notschlafstellen und Dauerherbergen für obdach- und wohnungslose Menschen besonders wichtig. Extreme Hitze stellt für Menschen ohne sicheres Dach über dem Kopf eine ernsthafte gesundheitliche Belastung dar. Ein kühler Platz, Versorgung und etwas Ruhe können in dieser Zeit viel bewirken. Damit das möglich bleibt, werden Freiwillige gesucht, die Nachtdienste, Nachmittagsdienste und Dienste am Wochenende übernehmen.

Verschiedene Tätigkeiten

In den Notschlafstellen und Dauerherbergen sind freiwillige Mitarbeiter*innen in erster Linie Ansprechperson für die Bewohner*innen, übernehmen Aufnahme und Einlass und haben das Haus im Blick. Nachtdienste können zu festgelegten Zeiten schlafend verbracht werden, eigene Dienstzimmer stehen dafür zur Verfügung. Wer lieber draußen aktiv ist, kann sich auch beim VinziBus melden. Jeden Abend sind die Fahrer*innen unterwegs und versorgen armutsbetroffene und obdachlose Menschen an drei Stationen mit Broten und Getränken. Vorkenntnisse für das freiwillige Engagement sind keine notwendig.

Und so kannst du einsteigen

Der Einstieg ins Ehrenamt beginnt mit einem unverbindlichen Kennenlern-Gespräch. Danach besteht die Möglichkeit einen Probedienst gemeinsam mit einem haupt- oder ehrenamtlichen Teammitglied zu absolvieren. Weitere Einschulungsdienste folgen, bis man sich sicher genug fühlt, einen Dienst selbstständig zu übernehmen. Interessierte können sich im VinziHaus unter der Telefonnummer +43 316 58 58 00 oder unter vinzihaus@vinzi.at melden.