WM-Fieber in Graz: Hannes Kartnig wird Fußball-Kommentator im Gösser Bräu

Die Fußball-WM 2026 sorgt auch in Graz für Begeisterung. Während Österreich um den Einzug in die nächste Runde kämpft, erwartet Fans beim Public Viewing im Gösser Bräu ein prominenter Gast: Hannes Kartnig übernimmt das Mikrofon.

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 läuft auf Hochtouren und in Graz dürfen sich Fans auf ein besonderes Fußball-Erlebnis freuen. Beim Public Viewing im Gösser Bräu wird ausgerechnet beim wohl prestigeträchtigsten Gruppenspiel der österreichischen Nationalmannschaft ein prominenter Fußball-Kenner für Unterhaltung sorgen. Wenn Österreich am 22. Juni auf Weltmeister Argentinien trifft, wird Ex-Sturm-Graz-Präsident Hannes Kartnig das Spiel für die Besucher vor Ort begleiten.

Fußball-Abend mit Kultfigur

Kartnig zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten des österreichischen Fußballs. Mit seiner direkten Art, seinen pointierten Aussagen und seiner langjährigen Erfahrung sorgt er bis heute regelmäßig für Gesprächsstoff. Beim WM-Duell zwischen Österreich und Argentinien am 22. Juni ab 19 Uhr wird er seine Einschätzungen vor dem Anpfiff, während der Halbzeitpause und nach dem Spiel mit den Gästen teilen. Für viele Fußballfans dürfte allein sein Auftritt ein zusätzlicher Grund sein, das Spiel gemeinsam mit anderen Fans zu verfolgen.

Graz im WM-Fieber

Das Gösser Bräu zeigt während der gesamten Fußball-Weltmeisterschaft die Spiele auf Großbildleinwand im Biergarten. Besonders außergewöhnlich sind dabei die Anstoßzeiten der österreichischen Nationalmannschaft. Aufgrund des Austragungsorts der WM beginnen einige Partien bereits in den frühen Morgenstunden. Für die Spiele gegen Jordanien und Algerien öffnet das Lokal deshalb deutlich früher als gewohnt. Fußballfans können die Begegnungen bereits kurz vor Sonnenaufgang gemeinsam verfolgen. Im Mittelpunkt steht jedoch vor allem das Gruppenspiel gegen Argentinien. Die Südamerikaner zählen erneut zu den Favoriten des Turniers und versprechen gemeinsam mit dem Team von Ralf Rangnick ein echtes Fußball-Spektakel.

Public Viewing boomt wieder

Nachdem es in Graz heuer kein großes Public Viewing am Karmeliterplatz geben wird, gewinnen alternative Veranstaltungsorte zunehmend an Bedeutung. Viele Fans suchen nach Möglichkeiten, die WM-Spiele gemeinsam zu erleben. Lokale, Gastgärten und Biergärten werden damit zu wichtigen Treffpunkten für die Fußball-Community.