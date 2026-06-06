E-Scooter prallt gegen Auto in Graz-Geidorf: 59-Jähriger schwer verletzt

Ein E-Scooter-Fahrer kollidierte auf einem Parkplatz in Graz mit einem rückwärtsfahrenden Auto. Der 59-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein schwerer Unfall hat sich am Samstagvormittag im Grazer Bezirk Geidorf ereignet. Ein 59-jähriger Grazer wurde bei einem Zusammenstoß zwischen seinem E-Scooter und einem Auto schwer verletzt. Der Mann musste nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins LKH Graz gebracht werden.

Mit Kindern auf Parkplatz unterwegs

Der Unfall ereignete sich gegen 10.45 Uhr auf einem Privatparkplatz. Der 59-Jährige war gemeinsam mit seinen beiden Kindern unterwegs. Während die Kinder mit ihren Fahrrädern auf dem Gelände fuhren, folgte ihnen der Vater mit seinem E-Scooter. Nach Angaben der Polizei trug der Mann dabei keinen Helm.

Auto setzte zurück

Zur gleichen Zeit wollte ein 31-jähriger Grazer mit seinem Auto rückwärts ausparken beziehungsweise zurücksetzen. Laut seinen Angaben hatte er die beiden Kinder wahrgenommen und sein Fahrzeug erst in Bewegung gesetzt, nachdem diese vorbeigefahren waren. Kurz darauf kam es jedoch zur folgenschweren Kollision. Der 59-Jährige prallte gegen das Heck des rückwärtsfahrenden Autos und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Einsatzkräfte des Roten Kreuzes versorgten den Mann noch vor Ort, bevor er zur weiteren Behandlung ins Landeskrankenhaus Graz gebracht wurde.