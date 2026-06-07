Grazer Traditionsgeschäft vor dem Aus: Nach Todesfall wird Nachfolger gesucht

Mehr als vier Jahrzehnte gehört der Army-Shop in der Grazer Schönaugasse zum Stadtbild. Nach dem Tod des langjährigen Betreibers steht die Zukunft des Geschäfts jedoch auf der Kippe.

Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört der Army-Shop zur Grazer Geschäftswelt. Nun muss der Betrieb um seine Zukunft bangen.

Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört der Army-Shop zur Grazer Geschäftswelt. Nun muss der Betrieb um seine Zukunft bangen.

Seit mehr als vier Jahrzehnten gehört der Army-Shop zur Grazer Geschäftswelt. Generationen von Kunden haben hier Ausrüstung, Bekleidung und besondere Fundstücke entdeckt. Für viele war der Laden längst zu einer Institution geworden. Manche Besucher kommen bereits seit ihrer Jugend regelmäßig vorbei. Über die Jahre entstand rund um das Geschäft eine treue Stammkundschaft, die weit über Graz hinausreicht. Doch nun kämpft das Geschäft um seine Zukunft.

Schwere Zeit für die Familie

Der bisherige Betreiber kämpfte über einen längeren Zeitraum gegen eine schwere Erkrankung. Trotz aller Hoffnung verlor er den Kampf gegen den Krebs. Zurück blieb nicht nur die persönliche Trauer seiner Familie, sondern auch die Frage, wie es mit dem Geschäft weitergehen soll, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Seine Witwe versucht seither, eine passende Nachfolge zu finden. Doch das gestaltet sich schwieriger als erwartet.

Nachfolger bisher nicht gefunden

Zahlreiche Gespräche wurden geführt, potenzielle Interessenten kontaktiert und Möglichkeiten ausgelotet. Bisher blieb die Suche jedoch erfolglos. Manche Bewerber scheiterten an den wirtschaftlichen Voraussetzungen, andere wollten das unternehmerische Risiko letztlich nicht übernehmen. Damit wächst die Sorge, dass das Geschäft dauerhaft schließen könnte. Noch ist die Entscheidung nicht gefallen. Die Hoffnung auf eine Nachfolge besteht weiterhin. Gleichzeitig wird der Zeitdruck größer. Sollte sich keine Lösung finden, könnte Graz bald eines seiner bekanntesten Spezialgeschäfte verlieren. Für viele Stammkunden wäre das weit mehr als das Ende eines Geschäfts. Es wäre das Ende eines Stücks Grazer Alltagsgeschichte.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 08:04 Uhr aktualisiert