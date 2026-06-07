31.000 Euro AMS-Geld bezogen: Frau lebte überwiegend im Ausland

Eine 64-Jährige soll über Jahre Arbeitslosengeld in Österreich bezogen haben, obwohl sie überwiegend im Ausland lebte. Der Schaden beträgt mehr als 31.000 Euro. Nun wurden sie und ihre Tochter verurteilt.

Ein Fall von Sozialleistungsbetrug hat nun ein gerichtliches Nachspiel gehabt. Eine 64-jährige Frau soll über mehrere Jahre Arbeitslosengeld in Österreich bezogen haben, obwohl sie sich laut eigenen Angaben überwiegend im Ausland aufhielt. Insgesamt geht es um mehr als 31.000 Euro, die beim AMS Graz West und Umgebung ausbezahlt wurden.

Scheinwohnsitz in Graz

Nach den Ermittlungen soll die Frau einen Wohnsitz in Graz angegeben haben, der tatsächlich nur als Scheinadresse diente. Dadurch konnte sie weiter Leistungen beziehen, obwohl sie laut Gericht über längere Zeit nicht in Österreich lebte, so aus Medienberichten. Aufgedeckt wurde der Fall durch Ermittlungen der Task Force Sozialleistungsbetrug.

Tochter soll bei Terminen geholfen haben

Auch die 29-jährige Tochter der Frau stand vor Gericht. Sie soll ihre Mutter bei den Anträgen unterstützt haben und bei AMS-Terminen als Dolmetscherin dabei gewesen sein. Beide Frauen bekannten sich vor Gericht schuldig. Das Gericht verurteilte Mutter und Tochter wegen schweren Betrugs zu jeweils sechs Monaten bedingter Haft. Zusätzlich müssen noch ausstehende Beträge in der Höhe von 13.000 Euro zurückgezahlt werden. Ein Teil der Forderung kann vom AMS nur eingeschränkt geltend gemacht werden, weil Rückforderungen zeitlich auf drei Jahre begrenzt sind. Das Gericht ordnete jedoch an, dass der offene Betrag an die Republik zu leisten ist. Ein Teil des Schadens wurde bereits zurückgezahlt.