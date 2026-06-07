Warum der Grazer Hauptplatz jetzt zum Wald umfunktioniert wird

Der Grazer Hauptplatz verwandelt sich am 10. Juni in einen Treffpunkt für Natur, Klimaschutz und Forstwirtschaft. Beim Waldfest präsentieren 27 Partnerorganisationen die Vielfalt des Waldes.

Am 10. Juni steht der Grazer Hauptplatz ganz im Zeichen des Waldes. Unter dem Motto „Wald – Vielfalt braucht Bewirtschaftung“ lädt das Waldfest von 10 bis 17 Uhr Besucher dazu ein, die vielfältigen Leistungen des Waldes kennenzulernen. Dabei wird deutlich: Der Wald ist weit mehr als ein Ort der Erholung. Er schützt das Klima, liefert den nachhaltigen Rohstoff Holz, sichert Arbeitsplätze und bietet zahlreichen Tier- und Pflanzenarten einen wertvollen Lebensraum.

27 Organisationen zeigen die Bedeutung des Waldes

Insgesamt 27 Partnerorganisationen gestalten das Waldfest und geben Einblicke in die moderne Forstwirtschaft sowie die gesamte Wertschöpfungskette rund um den Wald. Besucher können erfahren, wie Wälder gepflegt werden, welche Rolle sie für den Schutz von Trinkwasser spielen und warum eine nachhaltige Bewirtschaftung entscheidend für den Erhalt der Artenvielfalt ist.

Wald als Klimaschützer und Lebensraum

Gerade in Zeiten des Klimawandels gewinnt der Wald zunehmend an Bedeutung. Er bindet CO₂, schützt vor Naturgefahren und trägt wesentlich zur Lebensqualität bei. Beim Waldfest wird gezeigt, wie Forstwirtschaft, Naturschutz und wirtschaftliche Nutzung miteinander verbunden werden können. Ziel ist es, das Bewusstsein für die vielfältigen Funktionen des Waldes zu stärken. Mit dem Waldfest rückt auch die Bedeutung des ländlichen Raums in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung soll verdeutlichen, welchen Beitrag die Forstwirtschaft für die regionale Wertschöpfung, die Versorgung mit erneuerbaren Rohstoffen und den Erhalt der heimischen Natur leistet.