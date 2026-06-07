Von Graz nach New York: Martin Auer startet jetzt im Big Apple

Der Grazer Bäcker Martin Auer steht vor einem Meilenstein: Im August eröffnet seine erste Filiale in New York. Gleichzeitig investiert das Familienunternehmen in mehrere Standorte in der Steiermark.

Für viele Unternehmen bleibt es ein Traum. Für den Grazer Bäcker Martin Auer wird er schon bald Realität: Im August eröffnet die erste Filiale des Traditionsunternehmens mitten in Manhattan. Damit wagt eines der bekanntesten steirischen Familienunternehmen den Schritt auf einen der härtesten und zugleich spannendsten Märkte der Welt.

Steirisches Brot für New York

Die neue Filiale entsteht in der Lafayette Street im Herzen von Manhattan. Dort soll künftig ein Produkt im Mittelpunkt stehen, das Martin Auer seit Jahren besonders am Herzen liegt: Bio-Sauerteig-Roggenbrot. Unter dem Namen „Rye“, dem englischen Wort für Roggen, möchte das Unternehmen die New Yorker mit einem Brot überzeugen, das ausschließlich aus natürlichen Zutaten hergestellt wird. Produziert wird direkt vor den Augen der Gäste in einer Schaubäckerei. Der geplante Eröffnungstermin ist nach aktuellem Stand der 12. August 2026. Eigentlich hätte der Start bereits deutlich früher erfolgen sollen. Zahlreiche Genehmigungen und organisatorische Herausforderungen sorgten jedoch für Verzögerungen. Nun laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Mit dem New-York-Projekt setzt Martin Auer einen der größten Expansionsschritte in der Unternehmensgeschichte um.

Auch in Graz tut sich einiges

Während in den USA die Vorfreude auf die Eröffnung steigt, wird auch in Graz kräftig investiert. Die Filiale im Grazerhof in der Schmiedgasse wird derzeit umfassend modernisiert und soll bereits Mitte Juni wieder ihre Türen öffnen. Das neue Konzept setzt auf helle Räume, moderne Materialien und ein zeitgemäßes Café-Erlebnis. Ziel ist es, den Standort noch attraktiver für Gäste und Passanten zu machen. Auch außerhalb von Graz bleibt das Unternehmen auf Wachstumskurs. In Leibnitz steht ebenfalls die Eröffnung eines modernisierten Standorts bevor.