Wie Omas Teekanne Singles in Graz zusammenbringen möchte

Wer genug von Dating-Apps, endlosem Swipen und oberflächlichen Chats hat, bekommt jetzt in Graz eine neue Möglichkeit, Menschen ganz unkompliziert kennenzulernen.

Beim „Game of Hearts – Outdoor Special for Singles“ in Graz treffen sich Singles am 12. Juni von 14 bis 18 Uhr zu einem entspannten Outdoor-Picknick auf der Wiese bei Omas Teekanne

Beim „Game of Hearts – Outdoor Special for Singles“ in Graz treffen sich Singles am 12. Juni von 14 bis 18 Uhr zu einem entspannten Outdoor-Picknick auf der Wiese bei Omas Teekanne

Beim „Game of Hearts – Outdoor Special for Singles“ in Graz treffen sich Singles am 12. Juni von 14 bis 18 Uhr zu einem entspannten Outdoor-Picknick auf der Wiese bei Omas Teekanne mit Spielen, Snacks und echten Gesprächen.

Picknick, Spiele und Gespräche

Geplant ist ein entspannter Nachmittag unter freiem Himmel. Singles können bei Snacks, Drinks und lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch kommen. Damit das Kennenlernen leichter fällt, gibt es verschiedene Spiele und kleine Icebreaker. Von Jenga über Mikado bis hin zu Riesen-Federball soll Bewegung in den Nachmittag kommen, ohne dass Druck entsteht.

Kein Swipen, kein Stress

Im Mittelpunkt steht nicht das schnelle Match, sondern ein natürlicher Austausch. Die Veranstalter setzen bewusst auf eine ungezwungene Atmosphäre, in der Gespräche von selbst entstehen können. Teilnehmer können alleine kommen oder gemeinsam mit einem Single-Freund vorbeischauen. Eine Anmeldung ist für das Event nicht erforderlich. Wer dabei sein möchte, kann einfach vorbeikommen. Empfohlen wird, eine eigene Picknickdecke mitzunehmen. Vor Ort gibt es zwar einige Decken zum Ausleihen, diese sind jedoch nur begrenzt verfügbar. Das Outdoor-Special findet ausschließlich bei Schönwetter statt. Das Event ist ausdrücklich LGBTQIA+-freundlich und offen für alle Singles, die neue Menschen in entspannter Umgebung kennenlernen möchten.