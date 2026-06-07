Neuer Anlauf für Leihräder: Graz will Bike-Sharing einführen

Ein öffentliches Bike-Sharing-System könnte künftig Teil des Grazer Mobilitätsangebots werden. Die Stadt arbeitet an einem neuen Anlauf und prüft derzeit verschiedene Konzepte sowie mögliche Standorte für Leihräder.

In zahlreichen Städten Europas gibt es verschiedene Leihräder-Systeme. Ob für den Weg zur Arbeit, spontane Besorgungen oder die letzte Strecke nach Hause, Bike-Sharing-Angebote werden immer beliebter. In Graz fehlt ein solches System bislang. Das könnte sich nun ändern. Die Stadt arbeitet an einem neuen Anlauf, um öffentliche Leihräder künftig auch in der steirischen Landeshauptstadt anzubieten.

Öffentliche Leihräder als Teil der Mobilitätsstrategie

Das Thema Bike-Sharing beschäftigt Graz bereits seit Jahren. Mehrere Projekte wurden diskutiert, konkrete Umsetzungen blieben bisher jedoch aus. Nun ist ein öffentliches Leihradsystem im Mobilitätsplan 2040 verankert. Damit gilt die Einführung nicht mehr nur als Idee, sondern als Teil der langfristigen Verkehrsstrategie der Stadt. Ziel ist es, das Fahrradangebot auszubauen und die Verknüpfung mit öffentlichen Verkehrsmitteln weiter zu verbessern.

Gespräche über mögliche Betreiber laufen

Hinter den Kulissen laufen bereits erste Vorbereitungen, so aus einem Bericht des Grazers. Dabei wird geprüft, welche Modelle in anderen Städten erfolgreich funktionieren und wie diese auf Graz übertragen werden könnten. Im Fokus stehen Systeme, die eine einfache Ausleihe per App ermöglichen und an mehreren Standorten im gesamten Stadtgebiet verfügbar sind. Ein wichtiger Schritt wird die Auswahl geeigneter Standorte sein. Die Stationen sollen dort entstehen, wo viele Menschen unterwegs sind und ein Leihrad einen echten Mehrwert bietet. Dazu zählen etwa Verkehrsknotenpunkte, Wohngebiete, Universitäten oder stark frequentierte Innenstadtbereiche. Wann die ersten Leihräder tatsächlich auf den Straßen unterwegs sein werden, ist noch offen. Die Verantwortlichen wollen die Umsetzung jedoch in der kommenden Gemeinderatsperiode vorantreiben.