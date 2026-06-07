Über 10.000 Besucher: Premiere von La Festa Italiana begeistert Graz

Italienische Musik, kulinarische Spezialitäten und sommerliche Stimmung haben am Wochenende mehr als 10.000 Menschen auf den Grazer Karmeliterplatz gelockt. Die Premiere von „La Festa Italiana“ war ein großer Erfolg.

Zwei Tage lang stand der Grazer Karmeliterplatz ganz im Zeichen Italiens. Mit mediterranen Köstlichkeiten, Live-Musik und einem italienischen Markt lockte die erstmals veranstaltete „La Festa Italiana“ tausende Besucher in die Innenstadt. Die Bilanz kann sich sehen lassen: Mehr als 10.000 Gäste nutzten die Gelegenheit, um italienisches Lebensgefühl mitten in Graz zu erleben.

Italienisches Flair mitten in Graz

Organisiert wurde die Veranstaltung erstmals von Rene Neubauer. Der Karmeliterplatz verwandelte sich dabei in eine lebendige Piazza mit italienischen Spezialitäten, Feinkostständen, Mode und Handwerksprodukten. Von Antipasti über süße Köstlichkeiten bis hin zu hochwertigen Produkten aus Italien bot der Markt zahlreiche Möglichkeiten zum Verkosten und Flanieren. Viele Besucher nutzten das sommerliche Wetter, um gemeinsam mit Familie und Freunden das besondere Ambiente zu genießen.

Live-Musik sorgte für Festivalstimmung

Für die passende musikalische Begleitung sorgten mehrere Live-Acts. Die Bands „Frequenze Italiano“ und „Detector Party Band“ brachten ebenso Stimmung auf den Platz wie die gefeierten Tribute-Shows zu den italienischen Musikstars Eros Ramazzotti und Zucchero. Besonders in den Abendstunden verwandelte sich der Karmeliterplatz in eine große Freiluft-Bühne, auf der zahlreiche Besucher mitsangen, tanzten und feierten.

Veranstalter ziehen positive Bilanz

Die Organisatoren zeigen sich nach dem Wochenende begeistert. Die hohe Besucherzahl und die positive Resonanz hätten die Erwartungen deutlich übertroffen. „Die großartige Resonanz und die überwältigende Besucherzahl zeigen, wie sehr die Menschen italienisches Lebensgefühl lieben. Die Stimmung war an beiden Tagen einfach fantastisch“, freut sich das Organisationsteam rund um Rene Neubauer. Nach dem erfolgreichen Debüt steht bereits fest: Die Veranstaltung soll auch 2027 wieder stattfinden. Besucher dürfen sich laut den Organisatoren erneut auf italienische Kulinarik, Live-Musik und echtes Dolce Vita in der Grazer Innenstadt freuen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert