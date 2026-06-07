Stadt Graz unterstützt inklusives Musikprojekt für Kinder

Der Verein Popella bietet Musikprogramme für Kinder und Familien und setzt auf Inklusion: Ausgewählte Inhalte werden in Österreichische Gebärdensprache übersetzt. Dafür stellt der Stadtsenat nun finanzielle Unterstützung bereit.

Der Verein Popella bietet ein inklusives Musikprogramm für Kinder ab drei Jahren und ihre Familien und setzt dabei auf moderne, populäre Musikformate.

Der Verein Popella bietet ein inklusives Musikprogramm für Kinder ab drei Jahren und ihre Familien und setzt dabei auf moderne, populäre Musikformate.

Der Verein Popella bietet ein inklusives Musikprogramm für Kinder ab drei Jahren und ihre Familien und setzt dabei auf moderne, populäre Musikformate. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf kultureller Teilhabe: Ausgewählte Programmpunkte werden in Österreichische Gebärdensprache übersetzt, um auch Menschen mit Hörbeeinträchtigung den Zugang zu ermöglichen. Für die dafür notwendigen Dolmetschleistungen stellt der Stadtsenat nun finanzielle Unterstützung bereit.