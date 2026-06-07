Graz: Unterstützung für Menschen in Wohnungsnot beschlossen

Der Stadtsenat unterstützt zwei Caritas-Projekte für wohnungslose bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohte Menschen mit insgesamt 96.900 Euro. Gefördert werden betreute Übergangswohnungen sowie eine Familiennotschlafstelle.

Der Stadtsenat fördert zwei Projekte der Caritas zur Unterstützung wohnungsloser bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen und Familien mit insgesamt 96.900 Euro.

Der Stadtsenat fördert zwei Projekte der Caritas zur Unterstützung wohnungsloser bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen und Familien mit insgesamt 96.900 Euro.

Der Stadtsenat fördert zwei Projekte der Caritas zur Unterstützung wohnungsloser bzw. von Wohnungslosigkeit bedrohter Menschen und Familien mit insgesamt 96.900 Euro.

Betreute Übergangswohnungen

Das Projekt „Betreute Übergangswohnungen“ stellt Menschen am Rande der Gesellschaft und wohnungslosen Personen befristeten Wohnraum mit sozialarbeiterischer Begleitung zur Verfügung. Ziel ist die Stabilisierung der Lebenssituation, die Sicherung des Wohnens sowie die Entwicklung nachhaltiger Wohnperspektiven und eines selbstbestimmten Lebens. Für 2026 sind rund 50 Übergangswohnungen vorgesehen. Zur Deckung der Personal- und Mietkosten werden finanzielle Mittel benötigt.

Familiennotschlafstelle FranzisCa

Familien, die von Obdach- oder Wohnungslosigkeit betroffen oder bedroht sind, stehen fünf bis sechs Familiennotwohnungen zur Verfügung. Durch sozialarbeiterische, sozialpädagogische und psychosoziale Begleitung werden die Familien bei der Stabilisierung ihrer Wohn- und Lebenssituation unterstützt. Die Betreuung umfasst unter anderem die Unterstützung bei Behördenwegen, finanziellen Fragen, Wohnungs- und Arbeitssuche sowie Erziehungsfragen. Ziel ist die nachhaltige Reintegration in eigenständige Wohn- und Lebensverhältnisse.