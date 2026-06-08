Grazer bringt seine eigene Sci-Fi-Welt auf die Leinwand

Raumschiffe, fremde Welten und große Fragen: Max Schaller hat einen neuen Science-Fiction-Film umgesetzt. „Stargazer: The Next Tribunal“ ist ein unabhängiges Filmprojekt und eine Fortsetzung von „Stargazer: The Need of the Many“. Der Film versteht sich als Liebesbrief an den klassischen Science-Fiction-Stil der 90er-Jahre, vor allem an die Ära von „Star Trek: The Next Generation“. Dabei geht es nicht nur um Weltraum-Abenteuer, sondern auch um Themen wie Fake News, gesellschaftliche Manipulation, Freiheit, Verantwortung und Wahrheit.

Viel Herz, wenig Geld

Hinter dem Projekt steckt kein großes Filmstudio, sondern viel Eigeninitiative. Produziert wurde der Film laut Schaller mit „viel Leidenschaft, sehr wenig Geld und vermutlich deutlich zu wenig Schlaf“. Das Land Steiermark unterstützte das Projekt mit 500 Euro für Darstellergagen. Den restlichen Teil des Budgets finanzierte Schaller privat selbst. Die Produktion wurde im Wesentlichen von ihm und seiner Partnerin Maria Kirchmair gestemmt, unterstützt von Fabian Wöckl.

©Max Schaller | Der unabhängige Science-Fiction-Film soll im November dieses Jahres in Graz uraufgeführt werden.

Handarbeit statt KI

Besonders wichtig ist dem Team, dass der Film ohne Künstliche Intelligenz entstanden ist. „In einer Zeit der AI ist es uns wichtig unsere Filme mit Hand und Technik zu machen, die noch Input erfordert, daher wurde der gesamte Film ohne AI auf die Beine gestellt“, so Max Schaller gegenüber 5 Minuten. Schon der erste Teil wurde bewusst im Stil klassischer TV-Serien der 60er-Jahre umgesetzt, mit Projektionen und physischen Modellen. Für den neuen Teil ging das Team einen Schritt weiter und setzte auf CGI im Stil der frühen 90er-Jahre.

Vor der Kamera

Gedreht wurde der Film auf Deutsch. Zusätzlich wurde auch eine englische Synchronfassung angefertigt. Vor der Kamera stehen Klaus Schweinzer, Claus Reithofer, Thomas Hackl, Maria Kirchmair, Fabian Wöckl, Gernot Gölles, Stefan Offenbacher, Elisabeth Lickl, Alexander Hermetter, Michael Zejdlik und Nikolai Schwarzl. Eingereicht wurde der Film unter anderem beim Pillusion Festival in Tirol, beim Berlin Sci Fi Fest, beim Culture X Frames Festival in Österreich, beim Kurzfilm Fest Kufstein, beim International Politics Film Fest Wien und beim Beyond Film Festival in Deutschland.

Premiere in Graz geplant

Unabhängig vom Ausgang der Festival-Einreichungen soll „Stargazer: The Next Tribunal“ bereits im November dieses Jahres in Graz uraufgeführt werden. Laut Schaller ist dafür sehr wahrscheinlich eines der lokalen Kinos wie das Rechbauer oder das KIZ Royal geplant. Dem Team geht es darum, den Film früh mit dem Publikum zu teilen und die Menschen vor und hinter der Kamera zusammenzubringen. Die Hoffnung ist außerdem, die Geschichte mit einem dritten Teil fortzuführen, dann in Graz und mit einem echten Produktionsbudget.