Cineplexx zeigt Österreichs WM-Spiele live – auch mitten in der Nacht

In Graz und Wien wird die WM 2026 zur Kinovorstellung: Cineplexx zeigt ausgewählte Spiele live auf der großen Leinwand - auch dann, wenn der Anpfiff mitten in der Nacht ist.

Der FIFA World Cup 2026 bringt nicht nur große Fußballmomente, sondern auch ziemlich ungewöhnliche Uhrzeiten. Durch die Zeitverschiebung zu Kanada, Mexiko und den USA landen viele Spiele bei uns spät in der Nacht oder ganz früh am Morgen. Für klassische Fanzonen ist das oft schwierig. Cineplexx macht daraus jetzt aber kein Problem, sondern eine Kinovorstellung mit Jubel-Faktor.

Fußball im Kinosessel

Von 11. Juni bis 19. Juli 2026 zeigt Cineplexx ausgewählte Spiele der Männer-WM live in drei Kinos. Mit dabei sind das Village Cinema Wien Mitte, das Cineplexx Donau Zentrum in Wien und das Grazer Annenhof Kino. Fans können dort gemeinsam zittern, jubeln und mitfiebern – nur eben nicht auf einer Bierbank, sondern im Kinosessel. Aus spätem Anpfiff wird damit ein Abend- oder Morgenprogramm mit großer Leinwand.

Mitten im Geschehen

Cineplexx will damit vor allem jene Fans erreichen, die Fußball nicht allein daheim schauen möchten. „Wir wissen von unserem Publikum, dass besondere Happenings großen Anklang finden und haben genau hingehört: Die Nachfrage nach Live-Übertragungen ist groß. Viele Fans werden sich in zwei Wochen fragen, wo sie Spiele mitten in der Nacht oder frühmorgens in echter Atmosphäre erleben können. Genau deswegen bringt Cineplexx DAS Gemeinschaftserlebnis schlechthin ins Kino“, sagt Florian Vorraber, Head of Marketing bei Cineplexx.

Snacks und Stadiongefühl

Auch technisch soll das Ganze mehr nach Fußballfest als nach Wohnzimmer klingen. „Der Kinosaal wird zum Sportereignis – ausgestattet mit modernster Technik, glasklarem Sound, uneingeschränktem Sichtfeld und bequemen Sitzen, die für Stadionfeeling mit Komfort sorgen. Dank der großen Leinwand fühlt es sich an, als wäre man mitten im Geschehen“, so Vorraber weiter. Dazu soll es eigene Snack-Angebote und Boxen geben, die auf das Public Viewing abgestimmt sind.

Diese Spiele sind dabei

Cineplexx zeigt ab dem Auftakt alle Spiele des österreichischen Nationalteams sowie weitere ausgewählte Partien der Gruppen- und KO-Phase, beide Halbfinale und das Finale. Zu den Highlights zählen AUT gegen JOR am 17. Juni um 6 Uhr, ARG gegen AUT am 22. Juni um 19 Uhr und ALG gegen AUT am 28. Juni um 4 Uhr. Auch das Finale am 19. Juli um 21 Uhr ist geplant. Alle Spiele und Tickets sollen im Laufe der Woche unter cineplexx.at/fussball zu finden sein. Vor Ort wird Sicherheitspersonal eingesetzt, damit alle Fans, egal für welches Team sie die Daumen drücken, gemeinsam ein angenehmes Erlebnis haben.