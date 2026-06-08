Ein Blick unter die Erde: Bodencubus macht Halt in Graz

In der LFS Grottenhof in Graz kannst du derzeit erleben, was sonst verborgen bleibt: Der Bodencubus zeigt, wie wichtig, lebendig und schützenswert der Boden unter uns ist.

Seit 1. Juni macht der Bodencubus in der LFS Grottenhof in Graz Halt. Zu sehen ist er dort bis 4. September. Die Ausstellung tourt heuer durch ganz Österreich und lädt dazu ein, die Perspektive zu wechseln. Wer den Cubus betritt, bekommt den Eindruck, selbst geschrumpft zu sein und mitten im Boden zu stehen. So wird sichtbar, was normalerweise unter unseren Füßen verborgen bleibt.

Mehr als nur Erde

Boden ist eine der wichtigsten Grundlagen unseres Lebens. Rund 95 Prozent unserer Nahrungsmittel haben dort ihren Ursprung. Auch für Wasser spielt er eine große Rolle: Etwa 80 Prozent unseres Trink- und Nutzwassers durchfließen den Boden. Er speichert und filtert Wasser sowie Nährstoffe. Damit schafft er die Bedingungen, damit Pflanzen wachsen und Ökosysteme funktionieren können.

Kleine Welt, große Wirkung

Wie lebendig Boden ist, zeigt ein Blick auf seine Bewohner. In einem Quadratmeter Boden können in den oberen 30 Zentimetern bis zu 1,6 Billiarden Lebewesen vorkommen. Im Bodencubus schlängelt sich deshalb auch ein XXL-Regenwurm durch eine Bodenröhre. Dazu kommen übergroße Bodentierchen wie Springschwänze, Pseudoskorpione und Asseln. Ergänzt wird die Ausstellung durch Bodenmonolithe, also originale Bodenprofile aus Österreich, sowie leicht verständliche Infotafeln.

© Land Steiermark/Robert Binder Im Inneren des Cubus bekommt man den Eindruck, als sei man geschrumpft und im Inneren des Bodens.

Kostbare Grundlage

Boden ist besonders verletzlich, weil er im Gegensatz zu Wasser und Luft nicht mobil ist. Wird er verschmutzt oder zerstört, lässt er sich nur mit großem Aufwand wiederherstellen. Dazu kommt: Seine natürliche Regeneration dauert extrem lange. Für nur zwei Millimeter neue Bodenschicht braucht es je nach Standort zwischen 250 und 500 Jahre. Auch deshalb soll der Bodencubus zeigen, warum gesunde Böden geschützt werden müssen.

Bewusstsein schaffen

Die Initiative kommt von der Abteilung 10 des Landes Steiermark, Land- und Forstwirtschaft, Referat Boden- und Pflanzenanalytik, gemeinsam mit der LFS Grottenhof. Landesrätin Simone Schmiedtbauer betont: „Der Boden ist die Grundlage unseres Lebens. Er sichert unsere Ernährung, speichert Wasser, bindet CO2 und bietet unzähligen Organismen einen Lebensraum. Für unsere Bäuerinnen und Bauern ist ein gesunder Boden das wichtigste Kapital – er bildet die Grundlage für hochwertige Lebensmittel, stabile Erträge und eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Kulturlandschaft. Gleichzeitig ist Boden eine begrenzte und besonders schützenswerte Ressource. Mit dem Bodencubus gelingt es auf beeindruckende Weise, die verborgene Welt unter unseren Füßen sichtbar zu machen und das Bewusstsein für den Wert gesunder Böden zu stärken“ Der Bodencubus kann zu den Öffnungszeiten des Hofladens der LFS Grottenhof in Graz besichtigt werden.