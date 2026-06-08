Essbare Stadt: Mundraub-App zeigt dir Obstbäume in Graz

Äpfel, Birnen, Zwetschken und vieles mehr – in Graz wachsen zahlreiche Obstbäume auf öffentlichen Flächen, deren Früchte kostenlos geerntet werden dürfen. Damit diese grünen Schätze noch leichter gefunden werden können, hat die Stadt Graz ihren Obstbaumbestand nun in die Mundraub-App integriert. Die digitale Karte macht essbare Landschaften sichtbar und unterstützt den Weg zur „essbaren Stadt“ – nachhaltig, regional und für alle zugänglich.

Digitale Karte: Hier findest du alle Obstbäume in Graz

In vielen Parks und Grünflächen, teilweise auch entlang von Straßen, stehen Obstbäume, deren Früchte von der Bevölkerung geerntet werden können. Bisher waren diese Bäume lediglich über das Baumkataster der Stadt abrufbar. Durch die Einbindung in die Mundraub-App wird die Suche nun deutlich einfacher und benutzerfreundlicher. Mit diesem Schritt setzt Graz das Konzept der „Essbaren Stadt“ weiter um. Die Idee stammt ursprünglich aus dem englischsprachigen Raum („Edible City“) und hat mittlerweile in zahlreichen österreichischen Städten und Gemeinden Einzug gehalten. Ziel ist es, öffentliche Grünräume nicht nur als Erholungsorte zu nutzen, sondern auch als Quelle regionaler Lebensmittel und als Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit. Öffentliche Obstbäume leisten dabei weit mehr als nur einen Beitrag zur Ernährungssouveränität. Sie fördern auch die Biodiversität und schaffen wertvolle Lebensräume für zahlreiche Tierarten. Besonders bestäubende Insekten profitieren von heimischen Obstbäumen und Sträuchern, die ihnen Nahrung und Lebensraum bieten.

Graz als essbare Stadt

Die Mundraub-App zeigt Standorte von frei nutzbaren Obstbäumen, Beerensträuchern, Nussbäumen und Kräutern auf einer interaktiven Karte an. Nutzer*innen können neue Fundorte eintragen, bestehende Standorte ergänzen und Informationen zur Pflege bereitstellen. Als größte Plattform für essbare Landschaften im deutschsprachigen Raum setzt Mundraub auf einen verantwortungsvollen Umgang mit natürlichen Ressourcen und fördert das Teilen, Ernten und Bewahren regionaler Obstkulturen. Gerade in Graz hilft die App dabei, Obstbäume zu entdecken, deren Früchte sonst oft ungenutzt bleiben würden. Viele der eingetragenen Bäume befinden sich auf Flächen von Haus Graz und dürfen legal abgeerntet werden. Ausgenommen sind jedoch Obstbäume auf Grundstücken von Kindergärten und Schulen.

Mundraub-App zeigt Obstbäume in Graz

Neben den Standorten bietet die App zahlreiche praktische Zusatzfunktionen. So können Nutzer*innen nach Obstsorten filtern, den optimalen Erntezeitpunkt abrufen und Informationen zu Sorten, Erkennungsmerkmalen sowie Verwendungsmöglichkeiten erhalten. Damit wird die Mundraub-App zu einem digitalen Schatzkisterl für alle, die regionale, saisonale und nachhaltig verfügbare Lebensmittel schätzen. Die Mundraub-App ist in den gängigen App-Stores erhältlich. Alternativ können die eingetragenen Standorte auch online über mundraub.org abgerufen werden.