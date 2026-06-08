„Pilz-Folder“: Neuer Guide für Schwammerlsuche in Graz

Die Stadt Graz hat ihren beliebten „Pilz-Folder“ umfassend überarbeitet und neu aufgelegt. Die Broschüre, herausgegeben vom Referat Sicherheitsmanagement und Bevölkerungsschutz in Zusammenarbeit mit dem Zivilschutzverband Steiermark, präsentiert sich nun im praktischen A6-Format und wurde inhaltlich deutlich erweitert. Der Pilz-Folder wurde erstmals im Jahr 2018 veröffentlicht und liegt nun in einer überarbeiteten Fassung vor. Ziel ist es, die Bevölkerung bei der sicheren Unterscheidung von essbaren und giftigen Pilzen zu unterstützen und so Vergiftungsrisiken zu reduzieren.

Mehr Sicherheit beim Pilzesammeln

Ein Schwerpunkt der Broschüre liegt auf der Gegenüberstellung von giftigen Pilzen und ihren essbaren „Doppelgängern“. Insgesamt werden fünf besonders gefährliche Arten detailliert beschrieben und jeweils mit mehreren leicht verwechselbaren, jedoch genießbaren Pilzen verglichen. Ein Beispiel ist der tödlich giftige Grüne Knollenblätterpilz, der unter anderem mit dem Weißen Anis-Champignon, dem Perlpilz, dem Parasol oder dem Frauen-Täubling verwechselt werden kann. Zusätzlich werden 36 weitere giftige oder ungenießbare Pilzarten sowie ihre essbaren Verwechslungspartner vorgestellt. Darüber hinaus informiert der Folder über Pilze, die früher als essbar galten, heute jedoch als giftig eingestuft werden, wie etwa der Grünling oder der Schwarzblauende Röhrling. Auch Umweltaspekte wie die Belastung von Pilzen durch Radioaktivität oder Schwermetalle werden behandelt.

Im praktischen Format: Pilz-Folder der Stadt Graz

Praktische Hinweise zur richtigen Sammlung und zum Transport – etwa der Verzicht auf Plastiksackerl – ergänzen die Inhalte. Außerdem enthält die Broschüre wichtige Kontaktdaten zu Pilzberatungsstellen in Graz, darunter das Gesundheitsamt der Stadt Graz sowie das Universalmuseum Joanneum. Der 36-seitige Folder ist kostenlos erhältlich und kann beim Portier im Grazer Rathaus (Hauptplatz 1) sowie im Amtshaus in der Schmiedgasse 26 abgeholt werden. Zusätzlich kann er per E-Mail beim Referat Sicherheitsmanagement angefordert oder online heruntergeladen werden.