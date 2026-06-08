Großes Footvolley-Finale begeisterte Publikum in Graz

Mit dem dritten Spieltag ging die Thumfort Footvolley League of Champions Graz 1000 powered by Casarista zu Ende. Internationale Top-Teams lieferten spannende Spiele, am Ende wurden die Sieger in packenden Finalen gekürt.

Mit dem dritten und letzten Spieltag ist in Graz die Thumfort Footvolley League of Champions Graz 1000 powered by Casarista zu Ende gegangen.

Mit dem dritten und letzten Spieltag ist in Graz die Thumfort Footvolley League of Champions Graz 1000 powered by Casarista zu Ende gegangen.

Mit dem dritten und letzten Spieltag ist in Graz die Thumfort Footvolley League of Champions Graz 1000 powered by Casarista zu Ende gegangen. Über zwei Wochenenden hinweg sorgten internationale Top-Spieler für spektakuläre Ballwechsel, volle Tribünen und sportliche Höchstleistungen.

Starke Leistungen im 100er-Bewerb

Der Finaltag begann mit den Halbfinalspielen des 100er-Bewerbs. Felix Tölle und Caio Schmutz (FTV Zürich) setzten sich ebenso durch wie Benjamin Espevik und Jonas Sunde (FTV Bergen) und trafen im Finale aufeinander. Dort behielt das Duo Tölle/Schmutz die Oberhand und holte sich nach einem überzeugenden Zwei-Satz-Sieg den Titel. Im Spiel um Platz drei sicherten sich David Weisenberger und Rob Arnold vom Futevolei Club Graz einen Platz auf dem Podium.

Spannende Duelle im Hauptbewerb

Im Viertelfinale des Hauptbewerbs mussten sich die Grazer Jakob und Klemens Hofmann-Wellenhof (Futevolei Club Graz) nach einem intensiven Match gegen Alain Faccini und Tadeo Morbelli G. (Playfootvolley) geschlagen geben. Nach einem klar verlorenen ersten Satz (9:18) konnten sie auch den zweiten Durchgang trotz starker Gegenwehr nicht für sich entscheiden (14:18).

Finalspiele auf höchstem Niveau

Im Spiel um Platz drei setzten sich Faccini/Morbelli gegen Isli Bejtaga und Anderson Aguia (Team Isli) durch und holten die Bronzemedaille. Das große Finale bestritten Rodrigo Otero und Juan Silva (Politecnico do Porto) gegen Ron Ben Ishai und Maor Haas (Flamingo). Vor lautstarker Kulisse lieferten sich beide Teams ein intensives Duell auf höchstem Niveau. Nach zwei spannenden Sätzen sicherten sich Ron Ben Ishai und Maor Haas schließlich den Turniersieg und krönten sich zu den Gewinnern der Thumfort Footvolley League of Champions Graz 1000 powered by Casarista.