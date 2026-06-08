Motorrad gegen Auto: Grazer (39) bei Frontalkollision schwer verletzt

Montagnachmittag, 8. Juni 2026, kam es am Grieskai zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Dabei wurde der 39-jährige Biker schwer verletzt.

Kurz nach 15 Uhr fuhr die 25-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld am Grieskai in Graz in Richtung stadteinwärts. Als sie nach links in die Hermann-Bahr-Gasse abbog, dürfte sie den entgegenkommenden Motorradlenker übersehen haben.

39-jähriger Grazer schwer verletzt

In Folge dessen kam es zu einer Kollision zwischen dem 39-jährigen Grazer und der Front des Pkw. Dabei stürzte der Mann über die Motorhaube, bevor er am Asphalt zu liegen kam. Der 39-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Beifahrer der 25-Jährigen leistete sofort Erste Hilfe. Ein Zeuge konnte den Unfall beobachten und verständigte die Einsatzkräfte.

Mann im Krankenhaus

Der 39-Jährige wurde vom Österreichischen Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und anschließend ins UKH Steiermark nach Graz eingeliefert. Dort wird er intensivmedizinisch betreut. Alkotests mit beiden Unfallbeteiligten verliefen negativ. Beide Unfallfahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden.