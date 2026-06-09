Neuer Preis holt steirischen Lokaljournalismus vor den Vorhang

In Graz wurde heute der neue Lokaljournalismus-Preis „Nah dran“ präsentiert. Ausgezeichnet werden Beiträge mit klarem Steiermark-Bezug - auch junge Journalistinnen und Journalisten können ihre Werke einreichen.

In der Steiermark gibt es erstmals einen eigenen Preis für Lokaljournalismus: „Nah dran“ soll gute regionale Berichterstattung sichtbar machen und den Nachwuchs stärken.

In der Steiermark gibt es erstmals einen eigenen Preis für Lokaljournalismus: „Nah dran“ soll gute regionale Berichterstattung sichtbar machen und den Nachwuchs stärken.

Am Dienstag, dem 8. Juni 2026, wurde im Steirischen Presseclub der erste steirische Lokaljournalismus-Preis „Nah dran“ vorgestellt. Präsentiert haben ihn Alexandra Reischl vom Steirischen Presseclub, Martina König von der FH JOANNEUM und Nikolaus Koller von der Österreichischen Medienakademie. Die drei Organisationen schreiben den Preis gemeinsam aus. Mit „Nah dran“ sollen herausragende journalistische Arbeiten ausgezeichnet werden, die einen klaren Bezug zur Steiermark haben. Im Mittelpunkt stehen Qualität, Relevanz und Verantwortung. Der Preis soll zeigen, welchen Stellenwert professioneller Lokaljournalismus für demokratische Meinungsbildung, gesellschaftlichen Zusammenhalt und die regionale Identität hat.

©Steirischer Presseclub/Foto Fischer Alexandra Reischl, Martina König und Nikolaus Koller präsentierten den neuen steirischen Lokaljournalismus-Preis „Nah dran“.

Neuer Journalismuspreis wird in drei Kategorien vergeben: Vergeben wird der Preis in drei Kategorien. Für lokale Berichterstattung gibt es ein Preisgeld von 1.000 Euro. Auch die Wirtschaftsberichterstattung ist mit 1.000 Euro dotiert. Für junge Journalistinnen und Journalisten gibt es außerdem einen Nachwuchspreis. Dieser Nachwuchspreis richtet sich an junge Journalistinnen und Journalisten bis zum vollendeten 25. Lebensjahr. Sie müssen bereits Beiträge in Medien veröffentlicht haben. Der Preis ist mit 500 Euro sowie einem Bildungsscheck über 500 Euro dotiert, der bei der Österreichischen Medienakademie eingelöst werden kann.

Das gilt beim Einreichen: Eingereicht werden können journalistische Arbeiten aus Print, Online sowie audiovisuellen Medien. Wichtig ist ein klarer Steiermark- beziehungsweise Regionalbezug. Die Beiträge müssen in den Jahren 2025 oder 2026 in einem Medium laut österreichischem Mediengesetz veröffentlicht worden sein. Pro Person sind maximal drei Einreichungen möglich. Sowohl Einzel- als auch Teamarbeiten sind zugelassen. Meinungsbeiträge, Kommentare, Essays oder ähnliche Texte sind nicht erlaubt. Der Beitrag muss außerdem in deutscher Sprache verfasst sein. Einreichungen sind bis 18. September möglich.

„Vor den Vorhang holen“

Martina König, interimistische Leiterin des Instituts für Journalismus und Digitale Medien sowie Vizerektorin der FH JOANNEUM, betont die Bedeutung des neuen Preises: „Die FH JOANNEUM freut sich, als Mitinitiatorin bei der Einführung des steirischen Journalismus-Preises zu fungieren, denn ein solcher Preis schafft Anreize für qualitativ hochwertigen Journalismus und stärkt die Bedeutung fundierter, regionaler Berichterstattung. Gleichzeitig setzt er ein wichtiges Zeichen für die Förderung und Wertschätzung des Lokaljournalismus als unverzichtbaren Bestandteil einer lebendigen Demokratie. Mit ihrem Institut für Journalismus und Digitale Medien leistet die FH JOANNEUM zudem einen wesentlichen Beitrag zur praxisnahen und zukunftsorientierten Ausbildung von Journalist*innen“.

©Steirischer Presseclub/Foto Fischer Alexandra Reischl (Steirischer Presseclub), Martina König (FH JOANNEUM) und Nikolaus Koller (Österreichische Medienakademie), v. l.

„Für uns als steirische Institution hat der Lokaljournalismus einen besonderen Stellenwert“

Presseclub-Geschäftsführerin Alexandra Reischl erklärt, dass die Idee im Jahr des 40-Jahr-Jubiläums des Steirischen Presseclubs entstanden ist: „Für uns als steirische Institution hat der Lokaljournalismus einen besonderen Stellenwert, denn fast alle unsere Mitglieder kommen aus diesem Umfeld. Und obwohl gerade regionale Berichterstattung die Menschen erfahrungsgemäß am meisten interessiert, erfährt der Lokaljournalismus manchmal nicht die Wertschätzung, die er verdient. Das wollen wir mit diesem Preis ändern und herausragende lokale Berichterstattung vor den Vorhang holen“.

Verleihung im November

Nach dem Einreichschluss bewertet eine renommierte Jury die Beiträge. Die Preisverleihung findet am 26. November am Abend in der FH JOANNEUM statt. Alle Infos sowie das Einreich-Tool gibt es unter nahdran.fh-joanneum.at. Unterstützt wird der Preis unter anderem von Energie Steiermark, der WKO Steiermark, der Arbeiterkammer Steiermark, der Stadt Graz, Steiermark Tourismus und weiteren Partnern.