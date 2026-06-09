Nach Förder-Aus: Stadt Graz unterstützt Jugendzentrum Explosiv

Das Jugend- und Kulturzentrum Explosiv in Graz steht derzeit unter Druck. Grund dafür ist der Wegfall von Förderungen des Landes Steiermark. Damit die wichtige Einrichtung weitergeführt werden kann, hat der Grazer Stadtsenat nun zusätzliche Unterstützung beschlossen. Neben den 50.000 Euro Förderung aus dem Kulturbudget werden weitere 25.000 Euro freigegeben. Der Beschluss fiel einstimmig. Damit soll die Zukunft des Explosiv so gut wie möglich abgesichert werden.

Seit 1988 in Graz

Das Explosiv wurde im Jahr 1988 gegründet. In der ersten Hälfte der 90er-Jahre entwickelte es sich vom klassischen Jugendzentrum zu einem wichtigen Treffpunkt für die Grazer Musikszene. Die Stadt Graz betont die Bedeutung der Einrichtung: „Das Explosiv wurde im Jahr 1988 gegründet und entwickelte sich vom klassischen Jugendzentrum in der ersten Hälfte der 90er-Jahre zu einem unverzichtbaren Ort für die Grazer Musikszene abseits des Mainstreams.“ Für viele junge Menschen ist der Ort am Bahnhofsgürtel mehr als nur ein Veranstaltungsraum. Dort können sie gemeinsam Zeit verbringen, ohne etwas konsumieren zu müssen. Genau das macht das Zentrum besonders.

Weiterführung absichern

Mit der zusätzlichen Förderung will die Stadt helfen, die Arbeit des Jugend- und Kulturzentrums fortzusetzen. Gerade weil Landesförderungen weggefallen sind, soll die Unterstützung aus Graz eine wichtige Lücke schließen. Die Stadt hält fest: „Gleichzeitig ist das Jugendzentrum am Bahnhofsgürtel auch ein Ort, an dem junge Menschen ohne Konsumzwang gemeinsam etwas unternehmen können, von kulturellen Aktivitäten bis zum gemeinsamen Kochen.“