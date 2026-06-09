Am Samstag: Grazathlon legt Öffis stundenlang um

Wer am Samstag, 13. Juni, in Graz mit Bim oder Bus unterwegs ist, muss genau hinschauen: Wegen des Grazathlons werden mehrere Linien umgeleitet, gekürzt oder ersetzt.

Am Samstag, 13. Juni 2026, bringt der Grazathlon mehrere Änderungen im Grazer Öffi-Verkehr. Betroffen sind unter anderem die Sackstraße, die Kais, die Tegetthoffbrücke und die Radetzkybrücke. Die Holding Graz kündigt deshalb von etwa 12.45 Uhr bis etwa 21.15 Uhr Umleitungen, Ersatzverkehr und Haltestellenänderungen an. Besonders wichtig ist das für alle, die rund um die Innenstadt, Andritz, den Jakominiplatz oder den Griesplatz unterwegs sind.

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Bim fährt anders

Die Straßenbahnlinien 3 und 5 können zwischen Andritz und Jakominiplatz nicht wie gewohnt fahren. Stattdessen wird ein Ersatzverkehr mit der Linie E5 eingerichtet. Die Busse fahren zwischen Jakominiplatz, Glacisstraße, Geidorfplatz und Andritz. Die Haltestellen „Hauptplatz-Congress“, „Schloßbergplatz“ und „Schloßbergbahn“ werden in Richtung Andritz nicht bedient. In Richtung Jakominiplatz entfällt zusätzlich die Haltestelle „Keplerbrücke“. Die Straßenbahn selbst fährt in dieser Zeit als Linie 3/5 zwischen Krenngasse, Jakominiplatz und Puntigam. Diese Regelung gilt laut Holding Graz von etwa 12.30 Uhr bis etwa 21.15 Uhr. Wer sonst mit der Bim nach Andritz fährt, muss also auf den Ersatzbus ausweichen. Auch mehrere Haltestellen werden verlegt, darunter „Andritz“, „Grazerstraße“ und „Maut Andritz“.

Busse großräumig umgeleitet

Auch bei den Buslinien gibt es viele Änderungen. Die Linie 30 wird einerseits über die Glacisstraße geführt, weil die Altstadt nicht befahren werden kann. Dadurch entfallen unter anderem die Haltestellen „Paulustorgasse“, „Karmeliterplatz“, „Schauspielhaus“, „Tummelplatz“ und „Trauttmansdorffgasse“. Zusätzlich werden „Zinzendorfgasse“ und „Maiffredygasse“ bedient. Wegen der Sperre der Radetzkybrücke und des Roseggerkais fährt die Linie 30 auch über die Pestalozzistraße und den Karlauergürtel. Richtung Citypark entfallen „Griesplatz“, „Albert-Schweitzer-Gasse“ und „Karlauer Kirche/Citypark“. Richtung Geidorf wird die Haltestelle „Österreichische Gesundheitskasse“ nicht bedient. Die Haltestelle „Wielandgasse“ wird zur „Wielandgasse Süd“ verlegt.

Diese Linien sind betroffen

Die Linie 16 wird wegen der Sperre der Tegetthoffbrücke und der Neutorgasse über Südtiroler Platz und Hauptplatz zum Jakominiplatz umgeleitet. Nicht bedient werden dabei unter anderem „Belgiergasse/Stadtbibliothek“ und „Andreas-Hofer-Platz/Joanneumsviertel/tim“. Ersatz gibt es über „Südtiroler Platz/Kunsthaus“, „Hauptplatz-Congress“ sowie andere Steige am Jakominiplatz. Auch die Linien 31E, 32, 39, 40 und 67 fahren teilweise großräumig anders. Die Linie 33 wird gekürzt und wendet von der Peter-Rosegger-Straße kommend in Don Bosco. Wer weiter zum Jakominiplatz möchte, soll in die Linien 31E oder 32 umsteigen. Bei der Linie 67 gibt es Richtung Zanklstraße keine Änderungen.

Verspätungen möglich

Die Holding Graz weist darauf hin, dass es auf den Umleitungsstrecken zu Verzögerungen kommen kann. Grund dafür ist, dass dort auch der Autoverkehr ausweichen muss. Wörtlich heißt es: „Wir befahren mit den Linienbussen und den Bussen des Ersatzverkehrs Umleitungsstrecken. Weil auf diesen Umleitungsstrecken auch der Individualverkehr umgeleitet wird, wird es zu Verspätungen kommen“.