Erstes Pfandsystem für Kaffeebohnen in Wien und Graz startet

Wer in Graz oder Wien Kaffeebohnen kauft, kann sie ab sofort in eine wiederverwendbare Pfanddose abfüllen lassen. Tchibo startet das Pilotprojekt gemeinsam mit circolution in 30 Wiener Filialen und drei Grazer Filialen. Es geht dabei um losen Bohnenkaffee, der ohne Einwegverpackung verkauft wird. Kunden können direkt in der Filiale eine Dose nehmen, befüllen lassen und später wieder zurückgeben.

So funktioniert das Pfandsystem

Das System ist einfach aufgebaut: Es gibt Mehrwegdosen in zwei Größen, nämlich 250 Gramm und 500 Gramm. Befüllt werden können sie mit allen losen Bohnenkaffees aus dem Tchibo-Sortiment. Für Dose und Deckel fallen insgesamt 4 Euro Pfand an. Davon sind 3 Euro für die Dose und 1 Euro für den Deckel. Wird die Dose in einer teilnehmenden Filiale zurückgegeben, wird der Pfand wieder ausbezahlt. Die Rückgabe ist in allen teilnehmenden Filialen möglich. Es ist also egal, ob die Dose in Graz oder Wien gekauft wurde. Nach der Rückgabe werden die Dosen gereinigt und wieder in den Kreislauf gebracht. Laut Tchibo ist eine Dose für mindestens 50 Umläufe gedacht. Wer eine TchiboCard nutzt, bekommt beim Einkauf mit der Mehrwegdose 30 TreueBohnen gutgeschrieben. „Wir wollen nachhaltiges Verhalten nicht nur ermöglichen, sondern auch motivieren, mitzumachen. Nach unseren Erfahrungen mit Mehrwegbechern im Coffee-to-go-Bereich war die Kaffeebohne der logische nächste Schritt“, erklärt Paul Unterluggauer, Geschäftsführer Tchibo Österreich.