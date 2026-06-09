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Foto auf 5min.at zeigt eine Frau beim Kaffee zubereiten.
In Graz und Wien können Kunden Bohnenkaffee ab sofort in wiederverwendbare Pfanddosen abfüllen lassen.
Graz & Wien
09/06/2026
Pilotprojekt

Erstes Pfandsystem für Kaffeebohnen in Wien und Graz startet

In Graz und Wien gibt es Kaffeebohnen ab sofort auch in der Pfanddose. Tchibo testet das Mehrwegsystem in 33 Filialen - der Pfand wird bei Rückgabe erstattet.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(239 Wörter)
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Wer in Graz oder Wien Kaffeebohnen kauft, kann sie ab sofort in eine wiederverwendbare Pfanddose abfüllen lassen. Tchibo startet das Pilotprojekt gemeinsam mit circolution in 30 Wiener Filialen und drei Grazer Filialen. Es geht dabei um losen Bohnenkaffee, der ohne Einwegverpackung verkauft wird. Kunden können direkt in der Filiale eine Dose nehmen, befüllen lassen und später wieder zurückgeben.

So funktioniert das Pfandsystem

Das System ist einfach aufgebaut: Es gibt Mehrwegdosen in zwei Größen, nämlich 250 Gramm und 500 Gramm. Befüllt werden können sie mit allen losen Bohnenkaffees aus dem Tchibo-Sortiment. Für Dose und Deckel fallen insgesamt 4 Euro Pfand an. Davon sind 3 Euro für die Dose und 1 Euro für den Deckel. Wird die Dose in einer teilnehmenden Filiale zurückgegeben, wird der Pfand wieder ausbezahlt. Die Rückgabe ist in allen teilnehmenden Filialen möglich. Es ist also egal, ob die Dose in Graz oder Wien gekauft wurde. Nach der Rückgabe werden die Dosen gereinigt und wieder in den Kreislauf gebracht. Laut Tchibo ist eine Dose für mindestens 50 Umläufe gedacht. Wer eine TchiboCard nutzt, bekommt beim Einkauf mit der Mehrwegdose 30 TreueBohnen gutgeschrieben. „Wir wollen nachhaltiges Verhalten nicht nur ermöglichen, sondern auch motivieren, mitzumachen. Nach unseren Erfahrungen mit Mehrwegbechern im Coffee-to-go-Bereich war die Kaffeebohne der logische nächste Schritt“, erklärt Paul Unterluggauer, Geschäftsführer Tchibo Österreich.

Foto auf 5min.at zeigt eine Mehrwegverpackung.
©Tchibo
Die Mehrwegdose gibt es in zwei Größen: Der Pfand beträgt insgesamt 4 Euro und wird bei Rückgabe in einer teilnehmenden Filiale erstattet.
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